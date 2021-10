The Invincible, uma aventura no Espaço profundo

Inspirado no autor de ficção cientifica Stanisław Lem, The Invincible é um jogo que nos tenta lembrar que somos realmente uma migalha demasiado pequena na imensidão do Cosmos.

O jogo ainda falta um pouco para chegar mas... promete!

Em desenvolvimento desde 2018 pelos estúdios polacos Starward Industries, The Invincible é um jogo de ficção cientifica com uma perspetiva na primeira pessoa que decorre num planeta longínquo onde algo estranho aconteceu.

Inspirado na obra do autor polaco Stanisław Lem, a campanha singleplayer de The Invincible tem como principal objetivo, de indicar que na imensidão do Universo existem locais demasiado esmagadores para o Ser Humano. Mas mais, tenta mostrar que há locais espalhados pelo Cosmos que deveriam nunca ser alcançados pelas mãos dos Humanos.

The Invincible decorre num futuro afastado no qual os Humanos já controlam as viagens espaciais e encontram-se em pleno processo de colonização. O jogo conta com uma história alternativa do futuro, na qual a Revolução Digital não chegou a acontecer e a Guerra Fria não chegou a terminar.

O jogador é colocado na pele de um cientista numa expedição intergaláctica, que acorda num planeta hostil (Regis III) e onde algo de estranho aconteceu.

Sozinho neste planeta hostil, a nossa missão passa por encontrar o paradeiro do resto da tripulação da nave. Munidos com algumas ferramentas avançadas, o jogador terá de contar apenas com a sua intuição para sobreviver neste planeta onde tudo o quer morto.

Regis III esconde segredos negros e terroríficos e à medida que descobrimos o paradeiro dos camaradas perdidos vamos descobrindo também a verdade que o planeta esconde. Há locais que mais vale não descobrir e Regis III parece ser precisamente um desses sítios. Mas, agora é tarde de mais pelo que apenas nos resta tentar sobreviver.

Marek Markuszewski, presidente da Starward Industries afirma que “Os estúdios Starward acreditam na magia das narrativas interativas onde as histórias e conteúdos são importantes. Queremos incentivar todos os jogadores, independentemente das suas skills ou experiências passadas em videojogos, a jogar The Invincible e a escreverem as suas próprias histórias neste planeta distante e altamente malévolo".