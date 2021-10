Acha o aeroporto confuso? Uber tem novas soluções

A menos que viaje de forma recorrente e já conheça o espaço de ‘traz para a frente’, o aeroporto pode ser um local confuso. Os momentos que antecedem a chegada a um aeroporto, ou os que sucedem a partida, podem ser tumultuosos. Para simplificar todo o processo, a Uber está a lançar uma solução.

Assim, disponibilizará reservas antecipadas, rastreio do voo do cliente, melhorará a recolha de passageiros através de pick-ups, entre outras.

Por forma a aumentar a sua oferta de olhos postos no cliente e nas suas necessidades, a Uber está a lançar novas características desenhadas para facilitar a viagem até ao aeroporto. Apesar de nem todos sentirem essa dificuldade, a verdade é que os aeroportos podem ser espaços confusos.

Nesse sentido, nas cidades selecionadas, os clientes podem reservar uma viagem de Uber, com o aeroporto como destino, com 30 dias de antecedência. Além disso, podem enviar as informações do seu voo ao motorista, para que o possa acompanhar em tempo real. Nas zonas de paragem, a empresa está a instalar equipamentos com sistemas de aprendizagem de máquina para melhorar o processo de recolha dos passageiros. Para já, este último sistema está instalado em 15 aeroportos nos EUA, no Canadá - Montreal e Toronto -, Calcutá, Londres e Riade.

Com o aumento do tráfego aéreo, a Uber aproveitou a oportunidade para se destacar enquanto solução para o ambiente conturbado que pauta os aeroportos.

Para já, a empresa está a lançar a funcionalidade de reserva antecipada – Uber Reserve - em alguns aeroportos dos EUA. Mais do que isso, está a trabalhar com a OAG – um fornecedor global de dados de viagens – para garantir a informação de rastreio dos voos.

Serviço cada vez mais adaptado às necessidades dos clientes

Adaptando a oferta à imprevisibilidade das viagens de avião, a Uber oferece 60 minutos de tempo de espera sem quaisquer custos adicionais. Assim, se houver atrasos, o cliente não será cobrado.

O Uber Reserve é exclusivo dos clientes Uber Black e Uber Black SUV e apenas está disponível em alguns aeroportos nos EUA.

Para aqueles que pretendem pedir boleia apenas depois de aterrar, a Uber disponibiliza a funcionalidade Ready When You Are, que permite aos clientes escolherem ser recolhidos em 20 minutos, 10 minutos, ou logo que possível. Por sua vez, esta funcionalidade da Uber está atualmente em funcionamento em seis aeroportos.

Maioritariamente disponíveis nos EUA, as novas funcionalidades ainda só podem ser utilizadas pelos utilizadores Android. Contudo, espera-se que, em novembro, chegue ao iOS.