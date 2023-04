A empresa dos Angry Birds está prestes a ser vendida por mil milhões de dólares… à Sega

A Sega está alegadamente perto de comprar a Rovio Entertainment, empresa proprietária do jogo Angry Birds, por mil milhões de dólares. A Sega pode fechar o grande negócio no início da próxima semana.

A Sega está alegadamente a aproximar-se de um acordo para adquirir a empresa criadora do jogo Angry Birds, a Rovio Entertainment, por mil milhões de dólares.

É surpreendente pensar que a Sega - especificamente, a sua empresa mãe Sega Sammy Holdings - iria querer gastar tanto na Rovio, dado o declínio na popularidade da saga de jogos Angry Birds. O jogo original foi um sucesso esmagador em 2009, mas a popularidade parece ter caído desde 2014, quando a Rovio relatou uma queda nos lucros e um aumento nos despedimentos.

Em 2016, a Rovio tentou uma adaptação cinematográfica, com o filme "The Angry Birds Movie", que foi um sucesso e continua a ser o sétimo filme de videojogos mais visto - mesmo que as críticas não sejam as melhores. Já em 2019, o segundo filme "The Angry Birds Movie 2", não alcançou o mesmo sucesso. A Rovio viu que concorrentes como o "Candy Crush" cresciam cada vez mais, corroendo o interesse nos Angry Birds.

Talvez a Sega sonhe com a maior inovação dos jogos mobile

A Rovio aproximava-se anteriormente de um negócio de 800 milhões de dólares para a desenvolvedora israelita Playtika assumir o controlo, mas essas conversações diminuíram oficialmente em Março. Agora, a Sega poderá ser proprietária da empresa finlandesa criadora dos Angry Birds.

O jogo Angry Birds, original da Rovio, foi o primeiro jogo para telemóvel a atingir mil milhões de downloads (um recorde certificado pelo Guinness World Records, na realidade), e a Rovio alegou que a sua biblioteca combinada de jogos tinha atingido 5 mil milhões de downloads desde o ano passado. Por isso, talvez haja um argumento para a empresa valer um quinto de dólar por download.

Talvez a Sega tenha um novo conjunto de heróis a par com o Sonic, e estejamos à espera de uma evolução épica nos jogos mobile.

