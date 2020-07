A conquista do Universo com Solar System Colonist

Game Hunters é o nome dos estúdios polacos sediados em Varsóvia, que se encontram a desenvolver um jogo que pretende levar o jogador às estrelas: Solar System Colonist.

Como o nome indica, a conquista do Cosmos é a palavra de ordem do jogo.

A conquista do Espaço tem vindo a ser desde tempos imemoriais, um sonho da Humanidade. Para já, contentamo-nos apenas com a conquista da Lua, mas, daqui a algumas décadas… quem sabe?

Os estúdios polacos de nome Game Hunters, revelaram recentemente o próximo projeto e que vai precisamente nessa direção: Solar System Colonist.

Trata-se, como o nome do jogo indica, de uma aventura espacial na qual o jogador será um pioneiro do Cosmos. A ação decorre numa época em que o ser humano tem de avançar para a Última Fronteira. São enviadas missões pela Galáxia na procura de planetas habitáveis e o jogador faz parte dessa nova Época dos Descobrimentos.

O jogador irá assim, viajar pelo Sistema Solar em missões de exploração e reconhecimento, na procura por planetas que possam vir a ser colonizados.

Contudo, o jogador não será apenas um explorador espacial. Terá também de ser ele próprio a descer até à superfície dos planetas e iniciar o processo de colonização.

No entanto, o Espaço é uma caixa enorme de surpresas e cada planeta terá os seus próprios desafios. Desafios esses que podem ser na forma de problemas logísticos e de recursos, como também podem surgir sob a forma de outras formas de vida.

Mas também podem surgir sob a forma de outros humanos (outros colonos, corporações poderosas ou até piratas do Espaço) que pretendam reclamar as nossas descobertas. Dessa forma, o jogador terá também de saber lidar com as situações e usar a força se necessário.

Em Solar System Colonist, durante a exploração, o jogador vai descobrindo também informações úteis sobre cada planeta que podem acabar por influenciar o próprio destino de cada um. Por exemplo, podemos determinar que um planeta é mais útil se criarmos um posto de abastecimento ou de comércio. Ou instalações militares.

Essas instalações poderão ser ampliadas no decorrer do jogo, consoante o sucesso que o jogador obtenha nas suas missões. Dessa forma, o jogador pode vir a criar um verdadeiro império solar.

Solar System Colonist terá vários tipos de veículos à disposição do jogador. Por um lado temos de possuir naves espaciais para navegar pelo Cosmos, mas, por outro lado, também teremos veículos terrestres, marítimos e até subterrâneos para explorar os planetas.

O jogador poderá ainda pegar no seu fato espacial e explorar as áreas circundantes às suas bases nos planetas à descoberta de mistérios ou à espera que os mistérios o venham a encontrar a ele.

Solar System Colonist chegará ao PC ainda este ano.