OPPO Watch com Wear OS vai ser anunciado a 31 de julho

No início deste ano, a OPPO lançou no mercado chinês um smartwatch muito interessante, imensamente parecido com o Apple Watch. O equipamento saiu com o sistema operativo o ColorOS. Agora, a empresa refere que vai lançou um outro, mas com Wear OS. Esta apresentação deverá acontecer no próximo dia 31 de julho.

Apesar de se conhecer as capacidades da OPPO na conceção de smartwatches, visto que o seu primeiro até tem ECG, ainda se desconhece o que o novo wearable trará.

OPPO Watch com Wear OS

Segundo informações do mercado asiático, a empresa chinesa está pronta para lançar outro smartwatch. Embora ainda não esteja claro para que mercado se destinará este dispositivo, vai executar um sistema operativo mais amigo dos EUA. Ao contrário do relógio OPPO original, que executava software muito básico, este próximo gadget irá utilizar o Wear OS da Google.

De momento, sabemos muito pouco sobre o novo relógio OPPO, embora baseado num GIF promocional que a empresa forneceu, se pareça muito com o original. Que por si só se assemelhava incrivelmente a um Apple Watch.

Se o dispositivo Wear OS vai ser algo como a versão anterior, então provavelmente terá um ecrã AMOLED, eSIM para chamadas LTE, monitorização do ritmo cardíaco e resistência à água até 3 ATM (ou 5 ATM num modelo maior).

O primeiro relógio OPPO começa em 1,499 yuan (cerca de 185 euros) na China para a versão menor, de 41mm, enquanto a opção maior de 46mm começa em 2,999 yuan (cerca de 368 euros). Estes preços, de facto não são tão baixos como outras ofertas com o SO da Google, mas também não são tão elevados quanto isso. Na verdade, esta gama de preços está certamente na parte inferior do espectro para um relógio Wear OS.

Não sabemos as especificações completas, preço e detalhes de disponibilidade até 31 de julho, mas por agora aqueles que têm estado a pensar em comprar um relógio Smartwatch Wear OS podem querer esperar e ver se vale a pena considerar esta possibilidade.

Lembram-se do OPPO Watch original?

Possibilidade de realizar e receber chamadas via eSIM

Possibilidade de realizar pagamentos via NFC (pelo menos na China)

(pelo menos na China) Monitorização do batimento cardíaco

Controlo do ciclo menstrual

Avaliação do sono

Registo e análise da atividade física

Resistência à pressão de água de até 5 ATM

ECG

Bateria: 46mm – 430mAh 41 mm – 300mAh



O OPPO Watch também possui a tecnologia de carregamento por flash Watch VOOC, para que a bateria possa ser carregada de 1% a 50% em 17 minutos.