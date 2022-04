343 Industries revela novidades Halo Infinite

Halo Infinite, o fantástico jogo da 343 Industries que o Pplware teve o prazer de experimentar aqui, e que trouxe de regresso às lides o icónico Master Chief, acaba de receber novidades.

Halo Infinite Lone Wolves: Temporada 2 traz consigo novos Mapas e Modos. Venham ver.

A Xbox e a 343 Industries anunciaram recentemente as novidades que estão a caminho de Halo Infinite Lone Wolves: Temporada 2.

Vão ser novos mapas e modos de jogo que chegam agora e que trazem consigo novas formas de experimentar o que é ser o MasterChief.

A 343 Industries partilhou recentemente um post no Halo Waypoint onde revela as novidades sobre os novos modos de jogo a caminho de Halo Infinite Lone Wolves: Temporada 2.

Nesse artigo, são identificados os três novos modos de jogo a chegar a Halo Infinite: King of the Hill, Land Grab e Last Spartan Standing.

King of the Hill - trata-se de uma mecânica já conhecida mas com um catch. Um "monte" (hill) neutral nasce no inicio de cada sessão e a equipa que o conseguir manter em sua posse ganha mais pontos de captura.

Land Grab - no arranque do jogo, existem 3 zonas neutrais no mapa. Quando um jogador capturar uma dessas zonas, ela fica bloqueada e ganha 1 ponto de captura à sua equipa. A primeira equipa a chegar aos 11 pontos ganha.

Last Spartan Standing - é um modo de todos contra todos, com até 12 jogadores num mapa Big Team Battle, com um Loadout confinado e um máximo de 5 respawns. Quando um jogador consumir os seus 5 respawns, acabou a sessão para ele.

Pode-se ainda ver no post da 343, que inclui a visão de Zach Boyce (designer dos Modos Multiplayer e de Sistemas de Halo Infinite), mais novidades acerca das variações introduzidas, nos modos já conhecidos, bem como as novas experiências que os fãs de Halo podem esperar da Temporada 2.

Adicionalmente, foi ainda comunicado que na sexta-feira, dia 15 de abril, a 343 Industries fez uma preview de "Catalyst", o novo mapa de Arena e de "Breaker" Big Team Battle para lançar a Temporada 2. Podem ver o vídeo de seguida:

Mas as novidades não se ficam por aí e anteontem, foi ainda revelado que Halo Infinite Temporada 2 – Lone Wolves (que chega a 3 de maio) traz um enredo sazonal completamente novo, com novos mapas, novos modos e um novo battle pass para acrescentar à coleção do jogador, juntando a tudo o que já tinha da Temporada 1. Os passes de batalha não expiram, pelo que os jogadores poderão sempre optar por lutar por qualquer passe de batalha que escolham.

e também foi revelado o co-op online e repetição de missões de campanha que estão planeadas para finais de agosto. Os jogadores podem, dessa forma entrar na campanha de Halo Infinite acompanhados dos seus amigos a partir do final de agosto, e também poderão repetir as suas missões favoritas na última aventura de Master Chief.

Entretanto, também a Beta Aberta de modo Forja recebeu boas novas. Pelo que foi indicado, esta Beta Aberta surgirá ainda este Verão e a 343 está ansiosa por levar a experiência do modo Forja a todos os jogadores. Assim sendo, neste Verão, terá inicio uma beta aberta, onde se irá decidir que tipos de mapas e modos a comunidade consegue construir no mundo do Halo Infinite.

Por fim, não nos podemos esquecer a partir da Temporada 2, irão ser disponibilizadas pela 343 Industries, várias atualizações e correções que irão manter o jogo de boa saúde, assim como também se poderão esperar novos conteúdos, entregues através de "Drop Pods".

Enquanto a contagem decrescente até ao dia 3 de maio prossegue, os jogadores mais curiosos podem ir dando uma vista de olhos ao blog Halo Waypoint para obterem mais notícias sobre Halo Infinite Lone Wolves: Season 2 e respetivas novidades.