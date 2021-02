Zabbix: Vamos conhecer melhor a interface da plataforma (2)

Como temos vindo a referir, as plataformas de monitorização de equipamentos ativos numa rede é de extrema importância para qualquer administrador de sistemas. O Pplware tem vindo a explorar o Zabbix, e nos últimos tutoriais mostramos como podem ter esta plataforma a funcionar em pleno em menos de 5 minutos e até já mostramos como monitorizar uma máquina.

No último tutorial apresentamos parte da interface da plataforma. Hoje vamos descobrir mais algumas funcionalidades.

A melhor forma de começar é ter o Zabbix organizado… (2)

O Zabbix é uma plataforma bastante completa para monitorização de equipamentos ativos de uma rede. Possui suporte para a maioria dos sistemas operativos: Linux, Solaris, HP-UX, AIX, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Mac OS, Windows, entre outros.

Como já referimos, uma das vantagens desta plataforma é a possibilidade de monitorizar máquinas sem a necessidade de agentes. No entanto, quando se pretende mais informação dos sistemas é necessária a instalação desses agentes.

Além da parte de Configuração, outra das áreas importantes da plataforma é a Administração. Nesta zona estão disponíveis as seguintes funcionalidades:

Geral

Proxy

Autenticação

User Groups

Users

Media Types

Scripts

Queue

Em General (Geral), é possível, por exemplo, mudar o tema da plataforma, limitar o número de resultados da pesquisa, indicar o número máximo de elementos dentro de uma célula de uma tabela, etc.

Em Autenticação podemos escolher como os utilizadores que acedem à plataforma se podem autenticar. Pode ser através de contas locais ou através de um diretório de utilizadores como o LDAP.

Ao nível de User Groups e Users podemos definir as permissões para cada grupo de utilizadores ou utilizador individual.

Relativamente ao Media Types tem a ver com as notificações que podem ser recebidas nas mais diversas plataformas. Por e-mail, no Discord, no Teams, OTRS, etc.

Ao nível dos scripts, são pedaços de códigos ou comandos que podemos guardar para reutilizar na nossa plataforma.

E por hoje é tudo! Nos próximos tutoriais iremos continuar a conhecer a plataforma e funcionalidades do Zabbix. Se tiverem ideias ou sugestões deixem nos comentários.

