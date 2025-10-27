Webinar gratuito analisa comportamento do consumidor e tendências para a Black Friday

Com a Black Friday 2025 marcada para 28 de novembro, as marcas que querem ganhar vantagem já começaram a preparar-se. Para apoiar as empresas a vender mais e melhor, a E-goi promove, no dia 30 de outubro, às 14h, o webinar gratuito "Tendências, mercado e comportamento do consumidor na Black Friday 2025".

O evento integra a série E-goi On Air e vai revelar as principais aprendizagens das edições anteriores da Black Friday, bem como as novas oportunidades que estão a moldar o comportamento de compra em 2025.

Os participantes terão acesso a estratégias práticas que poderão aplicar de imediato no seu e-commerce para impulsionar os resultados da campanha.

Entre os convidados está Thiago Sarraf, uma referência internacional no e-commerce, que irá abordar as principais tendências de consumo e de mercado que devem orientar as operações este ano.

O debate contará ainda com a participação de especialistas da E-goi — plataforma de automação de marketing omnicanal e inteligência artificial:

, Product Manager de Marketing Message & Automation, demonstrará como ativar essas audiências no WhatsApp, com exemplos de templates, gatilhos e boas práticas. A moderação ficará a cargo de Marcelo Caruana, Head de Marketing da E-goi, que trará uma visão estratégica sobre como integrar tecnologia, dados e personalização para maximizar resultados na Black Friday.

O E-goi On Air é um evento online e interativo que aproxima profissionais do mercado das mais recentes tendências em marketing digital.

A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas no site oficial do evento.

E-goi On Air