É cliente Vodafone? Chegou o Serviço de streaming Amazon Prime Video

Fanático por filmes? Tem box da Vodafone? Temos boas notícias! O serviço de streaming Amazon Prime Video já está disponível. Depois do Netflix e da HBO, os clientes da Vodafone têm agora um terceiro serviço de streaming.

A Vodafone é assim a primeira operadora em Portugal a disponibilizar o Amazon Prime Video. Saiba quanto custa.

Vodafone é o primeiro operador com Amazon Prime Video

A Vodafone Portugal lançou recentemente o Amazon Prime Video na sua plataforma de televisão. Apesar do anúncio da MEO, a Vodafone é primeiro Operador em Portugal a disponibilizar o serviço de streaming da Amazon de uma forma rápida, intuitiva e cómoda diretamente através da sua TV box.

Segundo o comunicado, os Clientes que subscreverem o Prime Video vão ter acesso ao vasto catálogo de filmes e séries do serviço. Destaque para algumas das séries mais premiadas e reconhecidas da atualidade como The Marvelous Mrs. Maisel, The Man in the High Castle, The Grand Tour, Tom Clancy’s Jack Ryan, Modern Love e The Boys.

A aplicação está disponível em todas as TV boxes de última geração VBox 4K e VBoxPro 4K. Desta forma o acesso a conteúdos é relativamente simples.

A subscrição do Amazon Prime Video é efetuada diretamente junto da Amazon, através do site ou na App disponibilizada na TV box. Depois de um período experimental gratuito de sete dias, o valor da mensalidade nos seis primeiros meses é de €2,99/mês, passando depois a €5,99/mês após esse período promocional.

