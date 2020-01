Há muito que se espera que o WhatsApp receba a funcionalidade que mais tem sido pedida. Falamos do dark mode, que vai trazer uma melhoria geral na utilização desta app nos dispositivos móveis.

Apesar de estar prestes a chegar, há ainda muito a ser feito. Estas adições têm chegado, de forma lenta, mas a mostrar o caminho a ser seguido. Uma nova chegou e mostra que o dark mode volta a estar certamente mais perto.

Lentamente o WhatsApp tem montado o puzzle do que será o seu dark mode. São cada vez mais as áreas das apps móveis onde se sabe que este componente já está presente, dando a entender sobretudo que este sairá completo e com todos os elementos alterados.

Novidades do dark mode no WhatsApp

A mais recente versão de testes do Android veio levantar mais um pouco do véu e mostrar que estes trabalhos não estão parados. Assim, há mais uma novidade nesta área, agora dentro da janela de conversa, nas mensagens do sistema.

A conhecida mensagem que revela que a conversa que vai ser iniciada será cifrada de ponta a ponta está diferente, com novas cores. Para além desta também a que revela que o número mudou de equipamento passou a ter uma cor mais adequada ao dark mode.

Há também testes com os autocolantes

Para além desta alteração, há igualmente mudanças nos autocolantes que podem usar nas conversas. Estes aparentemente podem agora ser atualizados, surgindo uma mensagem a indicar ao utilizador para esta necessidade.

Ao abrir esta área, surge agora um botão Atualizar, que irá trazer as novidades para esse pacote de autocolantes. Esta é uma novidade que é ativada do lado do serviço, podendo ser já usada. Todavia, caso não surja, o utilizador não deverá ter essa necessidade.

Estas novidades mostram que o WhatsApp está ativamente a melhorar as suas apps móveis e a preparar grandes novidades. Tudo aponta para que o dark mode surja completo e com tudo o que necessita para ser usado.