Última Hora: Portal das Matrículas alvo de ataques informáticos

Nos últimos dias o Portal das Matrículas tem sido algo de muitas críticas por parte dos pais. O acesso lento tem dificultado as inscrições e nem sempre o processo é pacífico.

Além da lentidão, sabe-se também que o Portal das Matrículas foi alvo de ataque informático. Face a tudo o que está a acontecer, o Ministério da Educação dispensa renovação de matrículas para quase todos.

O Portal das Matrículas é um serviço do Ministério da Educação que permite efetuar pedidos de matrícula e renovação de matrícula com transferência de escola na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário em estabelecimentos de ensino públicos do Ministério da Educação, privados e IPSS ou equiparados.

Além dos muitos acessos… Portal das Matrículas foi alvo de ataques informáticos

Questionado pelo Expresso, o Ministério explica que ao fluxo de acessos “associado a páginas conexas ao Portal das Matrículas que estiveram em baixo”, juntaram-se ainda “ataques informáticos de elevada complexidade, que estão a ser acompanhados pelo Centro Nacional de Cibersegurança, e que provocaram graves bloqueios no sistema.”

Ainda de acordo com o Expresso, as renovações de matrículas para todos os anos com exceção dos inícios de ciclo (5.º, 7.º e 10.º) vão processar-se de forma automática, com exceção dos casos em que há mudança de escola. Significa isto que os pais que não conseguiram realizar a matrícula até agora já não o precisam de fazer.

O Ministério da Educação revela, no entanto, que…

Apesar de vários dias em que foram ultrapassadas as 100 mil matrículas diárias, e de já terem sido concluídas cerca de 70% do total, este procedimento [de não realizar a matrícula] vem aliviar o fluxo do Portal das Matrículas e, por conseguinte, poder melhorar a acessibilidade da página, para quem tenha de efetuar a matrícula por essa via

Em resumo…

Se o seu filho vai para um dos anos que não seja o 5.º, 7.º e 10.º, então já não precisa de fazer a matrícula online.

Leia o Comunicado na íntegra

No site da República Portuguesa já pode ser lido o comunicado do Governo sobre a matéria.