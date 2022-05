Última hora: PJ lança megaoperação contra burlas no MB WAY

A Polícia Judiciária está a realizar mais de meia centena de buscas em vários pontos do país, visando indivíduos ligados a inúmeros esquemas de burla com MB WAY.

Em causa estão mais de cem inquéritos diferentes que terão lesado dezenas de vítimas em cerca de 200 mil euros, desde 2019 até hoje.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a operação da PJ de Évora está a levar a cabo buscas em Campo Maior, Monforte, Avis, Almeirim, Figueira da Foz e Loures.

O modus operandi do esquema já é bastante conhecido. As vítimas, que tinham publicitado a venda de bens em sites como o OLX ou custo Justo, eram abordadas pelos suspeitos através de chamadas de telemóvel. Fazendo-se passar por clientes, mostravam-se interessados na compra dos bens, mas exigiam pagar através do sistema MB WAY.

Em seguida, aproveitando o desconhecimento das pessoas, obtinham os códigos de acesso à aplicação e passavam a controlar as contas das vítimas.

No terreno estão mais de 130 elementos da PJ assim como duas centenas de militares da GNR de Portalegre e da Unidade de Intervenção. O MB WAY é a solução Multibanco que lhe permite fazer transferências instantâneas, compras online e físicas, gerar cartões virtuais MB NET e ainda levantar dinheiro através do seu smartphone, tablet ou PC.

Algumas dicas simples para a utilização do MB WAY

Se não compreende o funcionamento da aplicação, recuse o pagamento por esta via; Em caso de dúvida, solicite informação ao seu Banco sobre o funcionamento do MB WAY antes de o utilizar; Tente sempre fazer os negócios de forma presencial se estiver na mesma área geográfica do comprador; Tente receber os pagamentos presencialmente ou através de transferência bancária; Nunca siga instruções de desconhecidos para fazer pagamentos por este serviço

Para poder usar o MB WAY, basta ser cliente de um dos Bancos Aderentes e associar os seus cartões bancários ao seu número de telemóvel através da app, do homebanking do seu banco ou em qualquer Caixa Automático da rede MULTIBANCO. A partir daí, pode utilizar a app MB WAY ou, se disponível, o MB WAY na sua app bancária.