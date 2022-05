Cinemas da Rússia exibem filmes pirata de torrents após as sanções dos estúdios

Já estamos no terceiro mês de guerra e continuam a chegar constantemente várias informações que mostram bem impacto que o conflito da Rússia contra a Ucrânia tem tido em diversos setores. E um deles é no mundo cinematográfico.

Como tal, as mais recentes informações indicam que, devido às sanções dos estúdios, os cinemas na Rússia estão agora a exibir filmes pirata transferidos de torrents.

Muitas empresas e entidades viraram as costas à Rússia após esta ter invadido a Ucrânia. Como consequência, o país de Vladimir Putin deixou de ter acesso a diversos produtos e serviços. Para ultrapassar parte desse problema, recentemente a Rússia legalizou o mercado paralelo para que fosse possível a entrada de produtos de várias marcas como a Intel, AMD e Apple.

Rússia passa filmes pirata nos cinemas após sanções

Também vários estúdios de Hollywood suspenderam a sua atividade no país invasor como forma de censura contra a guerra. Como aqui referimos, estúdios populares como a Disney, Warner Bros. e Sony deixaram de lançar estreias de filmes na Rússia. Então, para contornar esta situação, vários cinemas do país de Putin estão agora a optar por formas alternativas para continuar a oferecer o serviço aos clientes.

De acordo com as informações avançadas pelo site TorrentFreak, alguns cinemas estão a exibir filmes pirata, sacados através de torrents. Títulos como The Batman, entre outros lançamentos, estão então a ser passados nos ecrãs sem serem de facto conteúdos legais. O objetivo é oferecer os conteúdos aos clientes, ao mesmo tempo que conseguem manter os locais em funcionamento.

Com as sanções implementadas neste setor, a Associação de Proprietários de Cinema da Rússia, a qual representa 700 cinemas e 2.600 ecrãs em todo o país, referiu que o colapso da indústria cinematográfica local pode acontecer caso nada seja feito. De acordo com a entidade:

Infelizmente, a quantidade e a qualidade dos filmes russos lançados não satisfazem toda a procura de conteúdo nos cinemas. Para além disso, vários títulos russos foram adiados ou completamente cancelados.

Assim, a associação estima uma perda de receita na ordem dos 80% neste setor, por isso pediu ajuda ao Ministério da Cultura da Rússia. Para já ainda não se sabe se essa ajuda foi concedida mas, até lá, vários cinemas continuam então a passar filmes piratas para, pelo menos, conseguirem pagar as suas despesas.

Algumas empresas do ramo do cinema russo, como a "Kino Non-Stop" e a "World Movies On the Big Screen" anunciaram nas suas contas da rede social russa VK que vão passar filmes que não chegaram ainda oficialmente ao país.

Por sua vez, a associação de cinema russa afirmou que "condena a prática de exibição ilegal de filmes" e solicitou à comunidade cinematográfica profissional do país que o evite fazer.