Última hora: Grupo Sonae alvo de ataque informático

O grupo Sonae, dono dos hipermercados Continente, sofreu um ataque informático nas últimas horas. Segundo as informações mais recentes, todos os serviços online da marca Continente estão indisponíveis.

Sabe-se, no entanto, que as lojas físicas, como supermercados e hipermercados, estão abertas e a funcionar.

Depois de várias semanas com ciberataques a acontecer a grandes empresas, a guerra na Ucrânia parecer ter desviado as atenções do nosso país. No entanto, segundo informações de hoje, o Grupo Sonae, dono dos hipermercados Continente, foi alvo de ataque informático. O site do grupo também está offline.

Do que se sabe, é possível efetuar pagamentos com dinheiro e cartão, só não é possível utilizar o cartão Continente, sejas nas lojas do grupo Continente, seja nos postos de combustível.

Ao que a SIC apurou, a extensão do ataque informático ainda está a ser avaliado pelo grupo Sonae, que está a tentar perceber se os dados dos clientes ficaram comprometidos.

(em atualização)