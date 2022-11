TikTok está a preparar-se para permitir compras dentro da aplicação

O TikTok conseguiu que os utilizadores ficassem viciados na aplicação, através do seu algoritmo altamente personalizado. Agora, de forma a potencializar a plataforma, estará a preparar-se para lançar uma área dedicada às compras.

Em breve, vendedores de todo o mundo poderão ver os seus produtos expostos na TikTok Shop.

Assim como o Instagram e o Facebook já adotaram áreas que permitem aos utilizadores vender e comprar coisas, também o TikTok parece estar a trabalhar em algo semelhante. De acordo com o website Semafor, uma série de empresas selecionadas, nos Estados Unidos da América (EUA), estão a ser convidadas para participar numa experiência levada a cabo pela plataforma de entretenimento da ByteDance.

Por forma a fazer frente às gigantes do e-commerce, como a Amazon, e a outras redes sociais que já contam com esta possibilidade, o TikTok quer encontrar formas de manter os utilizadores dentro da aplicação durante mais tempo. Para isso, as empresas selecionadas já se podem inscrever no TikTok Shop Seller Center, para, em breve, venderem os seus produtos dentro da aplicação de entretenimento.

Uma fonte anónima revelou ao website Semafor que o TikTok começou a testar esta possibilidade nos EUA, esta semana, e que, em breve, vendedores internacionais poderão colocar os seus produtos à venda na TikTok Shop. O serviço já estará disponível no Reino Unido, nos EUA e em algumas regiões da Ásia, como Indonésia, Malásia, Tailândia, Vietname, Filipinas e Singapura.

Somos sempre guiados pela procura e exploramos novas formas de melhorar a experiência TikTok. Vimos o impacto positivo da loja TikTok, e estamos entusiasmados por continuar a experimentar esta nova oportunidade comercial para apoiar empresas de todos os tamanhos e permitir que a nossa comunidade descubra e se envolva com os produtos que ama.

Lê-se numa declaração que um porta-voz da aplicação enviou ao Gizmodo, por e-mail.