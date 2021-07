Tem WhatsApp? Tenha muito cuidado com os ataques

O WhatsApp é um dos serviços mais usados para troca de mensagens. É simples de usar e tem todas as funcionalidades que os utilizadores precisam.

No entanto, o WhatsApp é também usado pelos cibercriminosos. Sabia que esta plataforma de comunicações é a mais ameaçada no que diz respeito a ataques de phishing?

WhatsApp com maior número de ligações maliciosas detetadas…

De acordo com um estudo recente, o WhatsApp é mesmo a app de conversação mais popular entre os cibercriminosos para promover ataques de phishing.

A maior percentagem de ligações maliciosas detetadas entre dezembro de 2020 e maio de 2021 foi enviada através do WhatsApp (89,6%), seguido pelo Telegram (5,6%). O Viber surge em terceiro lugar, com uma quota de 4,7%, e o Hangouts conta com menos de um por cento.

Os países que registaram o maior número de ataques de phishing foram a Rússia (46%), o Brasil (15%) e a Índia (7%). A nível mundial, foram registadas 480 deteções por dia.

Segundo revela a investigação da Kaspersky, as aplicações de conversação, em termos de popularidade entre os utilizadores, ultrapassaram as redes sociais em 20% no ano de 2020, tornando-se a ferramenta de comunicação mais popular.

Os resultados também mostram que, em 2020, a audiência global de aplicações de conversação ascendeu a 2,7 mil milhões de pessoas, e, em 2023, espera-se que cresça para 3,1 mil milhões, ou seja, cerca de 40% da população mundial.

O WhatsApp sempre foi uma das ferramentas mais populares do segmento da comunicação online. Mesmo apesar das políticas, os utilizadores têm-se mantido fiéis à plataforma do Facebook. Quando receber links na app, tenha atenção em clicar! Valide se é fidedigno e não introduza qualquer tipo de dado pessoal.

