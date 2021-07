EVGA já está a substituir as gráficas RTX 3090 queimadas no jogo New World

Recentemente informámos que o novo jogo da Amazon, New World, estava a sobreaquecer as placas gráficas Nvidia GeForce RTX 3090, especialmente as personalizadas pela marca EVGA.

No entanto, as notícias mais recentes indicam que a marca da Califórnia já está a substituir as GPUs RTX 3090 queimadas devido ao jogo.

Nesta semana vários jogadores queixaram-se de que a versão beta do jogo New World, a próxima grande aposta da Amazon no segmento gaming, estava a sobreaquecer a placa gráfica Nvidia GeForce RTX 3090, especialmente os modelos personalizados pela EVGA. No entanto também há queixas que envolvem GPUs personalizadas por outras marcas.

De acordo com os utilizadores, os problemas começam a surgir nos equipamentos após 15 a 30 minutos de jogo. Os jogadores indicam que as placas gráficas topo de gama da gama RTX 30 da Nvidia sofrem picos de energia.

EVGA começa a substituir as RTX 3090 danificadas pelo jogo New World

Como consequência destes problemas, vários utilizadores já contactaram as fabricantes das placas gráficas como forma de pedirem o reembolso ou a substituição dos equipamentos.

E uma vez que a EVGA recebeu diversas queixas, está então mesmo a trocar as GPUs dos seus clientes lesados. A informação foi avançada pelo canal do YouTube JayzTwoCents.

Segundo os dados, os proprietários da EVGA GeForce RTX 3090 que já entraram com um pedido à fabricante, já estão na posse das suas novas GPUs. Para além disso não foi sequer necessário fazer teste ao produto alegadamente estragado.

Por outro lado, Igor Wallossek, criador de conteúdos do site Igor’s Lab contactou algumas fontes da indústria para obter mais informações. E segundo o que conseguiu apurar, os problemas acontecem devido ao chip que controla a ventoinha, o Fan Control IC. Além disso, o canal JayzTwoCents refere que as gráficas da EVGA estavam a consumir mais 20% de energia do seu limite.

No entanto, o youtuber indica que há outras marcas cujas GPUs apresentam os mesmos problemas. São elas a RX 590, RX 6800, RX 6800XT, RX 6900XT e RTX 3080Ti. Por sua vez, a Amazon já anunciou o lançamento de um patch para limitar o FPS no ecrã do menu.