Squid Game: operadora sul-coreana processa a Netflix após aumento de tráfego

Squid Game é a nova e viciante série da Netflix que estreou no nosso país no passado dia 17 de setembro. Trata-se de um conteúdo gaming que está a ser um verdadeiro sucesso entra os fãs deste segmento, e não só.

No entanto, parece que nem todas as notícias são boas. Uma operadora sul-coreana processou a plataforma de streaming devido ao aumento de tráfego resultante da série.

Squid Gamer: o mais recente sucesso da Netflix

Esta recente, mas já popular, série, conta a história de centenas de jogadores falidos que aceitam um estranho convite para competir em jogos infantis. O prémio que os espera é tentador, mas as consequências são fatais. Esta série foi para o ar no dia 17 de setembro em Portugal e já conta com milhares de espetadores que rapidamente elogiaram e se tornaram fãs do conteúdo.

Operadora processa a plataforma por aumento de tráfego

No entanto, agora a operadora sul-coreana SK Broadband processou a Netflix para que esta pague os custos do aumento de tráfego de rede e o trabalho de manutenção devido a um aumento do número de espetadores da série Squid Game. As informações foram relatadas por um porta-voz da empresa na passada sexta-feira.

De acordo com as informações reveladas pela Reuters, a SK Broadband estima que a Netflix lhe deve o equivalente a 22,9 milhões de dólares só pelos problemas causados em 2020. A operadora alega ainda que, por segundo, cerca de 1.200 Gb de dados processados nas suas redes estavam vinculados à plataforma de streaming.

Em suma, a SK pretende que empresas como a Netflix paguem uma "taxa de largura de banda" como forma de compensar os possíveis aumentos de custo de manutenção imputados às operadoras quando o tráfego deste género de serviços sofrem um aumento repentino.

Por sua vez, a Netflix nega estas acusações e deixou uma publicação no seu blog oficial onde detalha com alguns números de que forma o serviço de streaming é benéfico para a economia sul-coreana. Para além disso, também destaca que é uma forma de difundir a cultura do país pelo mundo. Até porque Squid Game foi a primeira produção sul-coreana a atingir a posição de conteúdo mais visualizado na Netflix nos EUA.

No entanto, parece que a justiça da Coreia do Sul está mais inclinada para dar razão à operadora SK. Isto porque um tribunal em Seul referiu que a Netflix deveria 'razoavelmente' dar algo em troca à operadora pelo uso de rede.

