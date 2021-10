Apple é hoje uma das mais importantes empresas de jogos do mundo, acredita?

A Apple não é criadora de grandes títulos do mundo dos videojogos, mas as parcerias certas, o desempenho dos seus dispositivos e alguma estratégia inteligente por parte da direção da empresa, fazem com que hoje a Apple seja uma das mais relevantes empresas do segmento.

Em termos de lucros, a empresa liderada por Tim Cook, está mesmo à frente das gigantes como a Microsoft, Sony ou Nintendo.

A Apple nem que ser uma empresa de gaming, mas é...

A Apple é normalmente associada aos seus gadgets de consumo de qualidade superior e aos seus sistemas operativos integrados. A sua loja de aplicações é também uma grande referência no segmento e é o trunfo do seu sucesso quando se fala em jogos.

Em termos de lucros, segundo um estudo do Wall Street Journal, a App Store da Apple fica à frente da Xbox da Microsoft, da PlayStation da Sony, da Nintendo e da Activision Blizzard... combinadas!

Estes valores são relativos ao ano fiscal de 2019, e expressam bem o papel que os jogos representam para os utilizadores de iPhones e iPads.

Os lucros operacionais da Apple com jogos naquele ano totalizaram 8,5 mil milhões de dólares, segundo avança a publicação, excedendo as receitas operacionais de jogos combinadas das outras quatro empresas no mesmo período.

Apesar deste resultado, poderá haver alguma imprecisão dos dados recolhidos, dando à empresa uma margem tão elevada. Uma informação corroborada pela própria Apple ao jornal.

Uma reviravolta poderá estar para acontecer

Ainda assim, esta posição de destaque poderá não durar muito tempo, muito por conta das suas margens nas compras dentro das apps que já afastou, por exemplo, a Epic Games e o seu enorme sucesso Fortnite das plataformas Apple. O processo levado a cabo pela Epic, que ainda não tem um fim à vista, poderá colocar em causa as margens da empresa em relação às compras dentro de apps, de uma forma geral.

Atualmente, cerca de 65% das receitas geradas pela loja de apps vêm dos jogos e há claramente uma tendência crescente a acontecer, ainda que a receita com as outras apps também esteja a crescer.

Os jogos para dispositivos mobile estão a crescer de uma forma impressionante e, assim, são capazes de garantir que empresas como a Apple ou a própria Google, consigam grandes lucros com as vendas nas suas lojas. Estima-se que, até 2024, só em jogos mobile, haja um aumento de lucros em cerca de 103 mil milhões dólares, num universo total que se prevê que tenha lucros de 198 mil milhões de dólares, quando comparado com 2016.