Usa conversores de ficheiros gratuitos? FBI deixa alerta!

Apesar de muito úteis, as ferramentas totalmente gratuitas que encontramos online podem ser perigosas. Recentemente, o FBI alertou para os conversores de ficheiros.

Desde imagens a documentos, é possível que já tenha precisado de converter ficheiros online. Por exemplo, de um ficheiro PDF para um ficheiro Word; ou de uma fotografia HEIC para JPEG.

De facto, as ferramentas gratuitas online são, neste caso, muito úteis, estando à distância de um clique e não exigindo quaisquer pagamentos.

Contudo, conforme alertou o FBI, recentemente, uma ferramenta online que se diz gratuita pode, na verdade, ser uma porta de entrada para malware, que permite que atacantes roubem dados sensíveis sem qualquer aviso.

Segundo o FBI, uma parte dos conversores de ficheiros online coloca software malicioso no ficheiro convertido. Assim, embora a conversão pareça eficaz, o ficheiro contaminado infeta o sistema da vítima com malware.

Quando o malware é instalado num sistema, pode roubar informações privadas, nomeadamente:

Nomes completos e endereços;

Números de segurança social;

Informações bancárias e financeiras;

Carteiras de criptomoedas e chaves de acesso.

Além disso, os dados pirateados podem ser posteriormente utilizados para roubo de identidade, fraude financeira e outros crimes online.

O FBI aponta, também, para a possibilidade de ataques de ransomware, por via do qual os atacantes retiram a vítima do seu sistema e cobram um resgate pela recuperação dos dados.

Apesar de as vítimas mais comuns serem empresas, o FBI esclarece que o risco estende-se aos utilizadores, que tendem a ser demasiado dependentes de ferramentas gratuitas baseadas na Internet.

Como evitar ser vítima de um ataque online?

De acordo com Mark Michalek, agente especial responsável do FBI em Denver, a melhor maneira de evitar ser vítima de malware e ransomware é educar as pessoas sobre os golpes.

Para se proteger contra ataques de malware através de conversores de ficheiros, o utilizador deve tomar as seguintes precauções: