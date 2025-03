Microsoft alerta utilizadores do Chrome! Trocar de browser para estar seguros

A Microsoft acaba de emitir um novo alerta aos utilizadores do Chrome. Isto acontece após a empresa ter descoberto um novo ataque sofisticado que rouba credenciais armazenadas no browser, informações da carteira digital, dados armazenados na área de transferência, bem como informações do sistema. A solução é mesmo mudar do Chrome para o Edge!

Microsoft alerta utilizadores do Chrome!

A empresa tem a missão de converter os utilizadores do Chrome para o Edge, e este último aviso de segurança sugere o mesmo. Para “ajudar a evitar que este tipo de malware se infiltre no sistema e reduzir a superfície de ataque”, diz a Microsoft, é melhor “utilizar o Edge e outros navegadores da Web que suportem o SmartScreen, que identifica e bloqueia sites maliciosos, incluindo sites de phishing, sites de fraude e sites que alojam malware”.

A Microsoft apelidou este novo trojan de acesso remoto de “StilachiRAT” e alerta que “demonstra técnicas sofisticadas para evitar a deteção, persistir no ambiente de destino e exfiltrar dados confidenciais”. Embora o novo RAT ainda não tenha ganho uma posição substancial, “devido às suas capacidades furtivas e às rápidas mudanças no ecossistema de malware”, isto pode mudar.

As funcionalidades do StilachiRAT são abrangentes e incluem a recolha de informações do sistema, a segmentação de carteiras digitais e a extração de credenciais de segurança. Um ataque pode “roubar dados de configuração de 20 extensões diferentes de carteira de criptomoedas para o navegador Google Chrome” e também pode “extrair e desencriptar credenciais guardadas do Google Chrome, obtendo acesso a nomes de utilizadores e palavras-passe armazenados no navegador”.

Trocar de browser para estar seguros, será mesmo assim?

A campanha da Microsoft para atrair os utilizadores do Chrome para o Edge intensificou-se este ano, levando os executivos da Google a reagir. Neste contexto, é sempre difícil que um aviso de segurança como este seja totalmente independente. A Google irá, sem dúvida, preencher as lacunas do StilachiRAT nos bastidores e promover as suas próprias credenciais de navegação segura.

Quem não quiser mudar para o Edge, pode instalar uma extensão do browser e alterar as definições para ativar a segurança da Microsoft. A Microsoft diz ainda para instalar apenas software de sites oficiais, usar Links Seguros e Anexos Seguros para o Office 365 e ativar “a proteção de rede no Microsoft Defender for Endpoint para impedir que aplicações ou utilizadores acedam a domínios maliciosos e outros conteúdos maliciosos”.

Embora a Microsoft tenha incentivado os utilizadores do Windows a adotar o Edge, este ainda não produziu muitos resultados. O Chrome continua a dominar o mercado dos desktops e é o browser padrão de facto no Windows.