Vem aí a Depressão Martinho! IPMA alerta portugueses

A depressão Martinho é um fenómeno meteorológico que vai afetar Portugal continental e a Madeira com condições adversas, incluindo chuva forte, vento intenso e agitação marítima.

IPMA aconselha acompanhamento de atualizações

MARTINHO é o nome atribuído pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) a uma depressão que às 00UTC de dia 20 de março se prevê estar centrada aproximadamente em 39.5°N e 13.0°W, com uma pressão atmosférica no seu centro de 981hPa, influenciando o estado do tempo em Portugal continental entre os dias 19 e 21.

Assim, prevê-se ocorrência de precipitação persistente e por vezes forte a partir do final da tarde de dia 19, inicialmente no litoral a sul do Cabo Carvoeiro, estendendo-se gradualmente para as restantes regiões do Sul e Centro. Até dia 21, o acumulado total de precipitação deverá variar entre 70 e 100 mm nas regiões Centro e Sul, podendo ser localmente superior no litoral Centro. Esta precipitação poderá ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, baixando a cota para os 1200/1400 de altitude metros no dia 21.

É aconselhável que a população se mantenha informada através das autoridades competentes e adote medidas de precaução, especialmente nas áreas sob aviso laranja, devido ao risco elevado de condições meteorológicas adversas.

Tendo em conta a incerteza na evolução da depressão MARTINHO aconselha-se o acompanhamento das atualizações das previsões e dos avisos meteorológicos.

Atenção em Casa e na Estrada

Na Casa

Evite sair desnecessariamente, especialmente para zonas costeiras ou montanhosas.

Verifique telhados, portas e janelas, certificando-se de que estão bem fechados e reforçados para evitar danos causados pelo vento.

Limpe caleiras e sistemas de escoamento para evitar inundações devido à chuva intensa.

Na Estrada: