Google corrige uma falha de privacidade do Chrome com 20 anos

A segurança do Chrome é algo que a Google procura garantir a todo o momento. Quer impedir que atacantes e hackers obtenham dados dos utilizadores ou que levem aque estes instalem malware. Esta sua vertente está agora visível novamente, com a Google a corrigir uma falha de privacidade do Chrome com 20 anos.

Google corrige uma falha do Chrome

Ao navegar na Internet, os utilizadores devem usar o bom senso para garantir que a sua experiência de navegação é o mais segura possível. No entanto, por vezes isso não depende dos próprios utilizadores, mas sim das grandes empresas tecnológicas que nos fornecem as suas ferramentas de navegação, neste caso browsers como o Chrome.

A Google corrigiu um problema de privacidade que estava a ser explorado há vários anos. Permitia que determinados sites determinassem o histórico de navegação dos utilizadores através de links visitados anteriormente.

O problema disto é permitir que os sites designem os links como "visitados", o que significa exibi-los numa cor diferente, em vez do azul padrão, mesmo que o utilizador tenha clicado neles anteriormente. Claro que exibe a mudança de cor independentemente do site que o utilizador estava quando clicou no link. Isso pode permitir que outros sites utilizem scripts que revelam o histórico de navegação.

Problema de privacidade com 20 anos

Isto pode introduzir uma série de riscos de segurança que permitem que os utilizadores sejam rastreados através da Internet e dos websites. Os investigadores conseguiram demonstrar vários tipos de ataques ligados a esta violação de privacidade no passado.

Felizmente, a próxima versão do Google Chrome , a versão 136, resolverá esta falha com 20 anos implementando um particionamento de três chaves destes links visitados. Assim, em vez de armazenar as visitas ao link globalmente, o browser irá dividi-las utilizando três chaves: o URL do link, o site de nível superior e a origem do quadro.

Isto basicamente fará com que um link apareça apenas como visitado no mesmo frame de origem onde o utilizador clicou anteriormente. De qualquer forma, o Google adicionou uma exceção para os links próprios, pelo que os links visitados de um site continuarão a ser marcados como visitados nesse site, mesmo que o utilizador tenha clicado neles a partir de um site diferente.