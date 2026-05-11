ChatGPT recebe uma nova funcionalidade que pode salvar vidas

O ChatGPT adicionou uma nova funcionalidade que pode literalmente salvar vidas. Graças à funcionalidade "Contacto de Confiança", os utilizadores podem fornecer à IA uma pessoa de confiança para contactar em caso de pensamentos suicidas, automutilação ou qualquer outro sofrimento grave. Como o ChatGPT é frequentemente utilizado como confidente, esta funcionalidade revela-se essencial.

ChatGPT passa a ter "contacto de confiança" na IA

Denominada "Contacto de Confiança", esta funcionalidade permite ao utilizador fornecer à IA o nome de uma pessoa de confiança para contactar em caso de pensamentos suicidas, impulsos de automutilação ou qualquer outro sofrimento grave. Esta pessoa de confiança pode ser um amigo ou familiar, mas deve ter 18 anos ou mais.

Os utilizadores que desejarem utilizar esta funcionalidade deverão designar um contacto de confiança na aplicação. O ChatGPT enviará então um convite a esse contacto de confiança para estabelecer uma ligação. O contacto de confiança designado tem uma semana para decidir. Após este período, o convite expira.

É claro que é possível recusar o convite. No entanto, se o contacto de confiança designado o aceitar, a funcionalidade será ativada automaticamente. Uma vez ativada, a IA pode alertar a pessoa de contacto designada caso detete conversas relacionadas com suicídio, automutilação ou qualquer outro tipo de sofrimento grave.

Pensamentos suicidas ou outro sofrimento grave

O alerta pode ser enviado por e-mail, SMS ou notificação diretamente na aplicação. O ChatGPT pode também incentivar o utilizador em sofrimento a contactar a pessoa designada, sugerindo tópicos para iniciar uma conversa e facilitar o primeiro contacto. Ponto importante: o ChatGPT não partilha conversas ou informações pessoais quando alerta um contacto de confiança.

A IA limita-se a uma breve mensagem de alerta, avisando da situação. Além disso, segundo a OpenAI, uma equipa de especialistas analisa a situação antes de autorizar o envio da mensagem de alerta ao contacto de confiança.

Embora o ChatGPT ofereça agora controlos parentais, uma funcionalidade como o "Contacto de Confiança" é essencial. Como sabemos, o ChatGPT serve de confidente para muitos utilizadores, principalmente os mais jovens. Estima-se que mais de um milhão de utilizadores do ChatGPT relatem pensamentos suicidas. A IA, por não demonstrar empatia e emoção, pode agravar o sofrimento de um utilizador vulnerável ou, pior, levá-lo ao suicídio.