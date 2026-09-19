Segurança Social: já pode obter declarações através do WhatsApp

O acesso aos serviços da Segurança Social está a ficar cada vez mais digital e simples. O canal de atendimento da Segurança Social através do WhatsApp foi reforçado e permite agora não só agendar atendimentos presenciais, mas também obter declarações oficiais diretamente através da aplicação de mensagens.

A nova funcionalidade pretende facilitar o acesso dos cidadãos a documentos e serviços, evitando deslocações e tornando o processo mais rápido e autónomo.

Como obter uma declaração da Segurança Social pelo WhatsApp?

O processo é realizado diretamente na conversa do WhatsApp e está dividido em quatro passos.

1. Autenticação segura O primeiro passo consiste em iniciar a conversa com o canal da Segurança Social no WhatsApp e realizar a autenticação necessária para aceder aos serviços disponíveis.

2. Escolher a declaração Depois da autenticação, o utilizador pode selecionar, através do menu apresentado, a declaração que pretende obter.

3. Indicar os dados necessários Dependendo do documento escolhido, poderá ser necessário indicar algumas informações adicionais, como os dados ou o período que devem constar da declaração.

4. Receber o documento no chat Depois de concluído o pedido, a declaração é gerada e disponibilizada diretamente na conversa do WhatsApp. O documento pode depois ser guardado ou partilhado pelo utilizador.



Mais serviços sem deslocações

A disponibilização de declarações através do WhatsApp representa mais um passo na digitalização dos serviços da Segurança Social. Para o cidadão, significa poder tratar de determinados assuntos de forma mais imediata, utilizando uma aplicação que já faz parte do dia a dia de milhões de pessoas.

Além da obtenção de declarações, o canal de atendimento através do WhatsApp já permite também agendar atendimentos presenciais, concentrando diferentes funcionalidades num único canal de comunicação.

A aposta neste tipo de serviços procura reduzir burocracias e deslocações, permitindo que tarefas que anteriormente poderiam exigir uma ida a um balcão sejam realizadas de forma digital.

Assim, quem necessitar de uma declaração abrangida pelo serviço poderá tratar do pedido diretamente pelo WhatsApp, de forma autónoma e sem sair da conversa.