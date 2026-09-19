Vêm aí mudanças para carros novos! Já a partir de novembro

A indústria automóvel europeia prepara-se para uma nova etapa nas regras de emissões. A partir de 29 de novembro de 2026, entra em aplicação uma parte importante do novo regulamento Euro 7, que vai introduzir novas exigências para os veículos vendidos na União Europeia.

Mas há um detalhe importante: não significa que todos os carros novos tenham obrigatoriamente de cumprir Euro 7 já em novembro. A primeira data diz respeito aos novos tipos/modelos de veículos. Para todos os veículos ligeiros novos — automóveis de passageiros e comerciais ligeiros — a aplicação geral chega um ano depois, a 29 de novembro de 2027.

Euro 7: afinal o que vai mudar?

O Regulamento (UE) 2024/1257 introduz um conjunto de novas regras relativas às emissões dos veículos, mas também à durabilidade das baterias, às partículas provenientes dos travões e à abrasão dos pneus.

Uma das particularidades do Euro 7 é que, para os automóveis ligeiros com motores de combustão, os principais limites de emissões do escape do atual Euro 6 são mantidos. A mudança está sobretudo na forma como os veículos são testados e na introdução de novos requisitos.

Entre as alterações está também a medição das partículas mais pequenas: o limite relativo ao número de partículas passa a considerar partículas com dimensão superior a 10 nanómetros.

Nos automóveis de passageiros (categoria M1), a regulamentação estabelece que a bateria deve manter pelo menos 80% da sua capacidade energética até cinco anos ou 100.000 km, consoante o que ocorrer primeiro.

Depois, entre os cinco anos/100.000 km e os oito anos/160.000 km, o requisito passa para 72%.

O Euro 7 também não significa que, a partir de novembro, os motores a gasolina ou diesel deixem de poder ser vendidos.

A regulamentação estabelece novas exigências ambientais e de homologação para os veículos, enquanto as regras europeias relativas às emissões de CO₂ e à transição para veículos de emissões zero seguem o seu próprio enquadramento. A própria legislação Euro 7 funciona em conjunto com as regras europeias que estabelecem a eliminação das emissões de CO₂ dos novos automóveis e comerciais ligeiros a partir de 2035.