Euro-Office chega ao Windows e promete mudar tudo no PC sem o Office

O domínio das ferramentas de produtividade norte-americanas enfrenta um novo e relevante desafio no mercado europeu. A suíte Euro-Office, desenvolvida como uma alternativa direta ao ecossistema da Microsoft e ao Office, vai abandonar a exclusividade do browser e da web com a chegada de aplicações dedicadas para o PC.

Até aqui limitada a um ambiente exclusivamente online e muito orientada a organizações, a plataforma prepara-se para alargar o seu raio de ação. Esta transição estratégica procura atingir não apenas entidades públicas e o setor empresarial, mas igualmente o utilizador doméstico que procura soluções independentes para o quotidiano.

Uma resposta de peso para concorrer diretamente com o Office

Esta mudança de paradigma surge integrada no lançamento da atualização Nextcloud Hub 26 Summer, apresentada pela entidade responsável pelo projeto. O grande destaque desta versão recai na disponibilização de um cliente autónomo para Windows, garantindo paridade funcional com as restantes soluções instaladas localmente.

A iniciativa resulta de um consórcio aberto que reúne entidades como a Nextcloud, a IONOS, a Open-Xchange e a Office.eu, apoiando-se fortemente no desenvolvimento colaborativo em código aberto. O objetivo central passa por reduzir a dependência tecnológica face às gigantes norte-americanas, reforçando a soberania e o controlo dos dados no continente europeu.

Trabalho local, máxima privacidade e suporte multiplataforma

Com esta aplicação de ambiente de trabalho, o software permite criar e processar ficheiros de texto, folhas de cálculo e apresentações sem necessidade de uma ligação constante à Internet. Os utilizadores ganham a flexibilidade de guardar os ficheiros localmente no disco rígido ou sincronizá-los com servidores próprios através da infraestrutura de nuvem associada.

A ferramenta inclui suporte para tipografias personalizadas, mecanismos avançados de segurança e capacidade de edição partilhada em tempo real entre equipas. O ecossistema mantém a interoperabilidade plena entre a versão de computador e a interface web, assegurando fluxos de trabalho sem interrupções.

Para lá da compatibilidade alargada com Windows em arquiteturas x64 e ARM64, a aplicação terá versões específicas para os sistemas macOS e distribuições Linux. Enquanto os melhoramentos no serviço na nuvem já se encontram operacionais, os novos instaladores para computador chegam oficialmente nas próximas semanas.