Saiba como fazer a matrícula do seu filho online! É obrigatório…

Até dia 12 de julho os pais têm de fazer a matrícula (ou renovação) dos seus filhos. Este ano é obrigatório que seja online e, devido à afluência, é normal que a plataforma apresente alguns problemas. Segundo informações recentes a plataforma já foi reforçada, mas nota-se ainda alguma lentidão.

Hoje mostramos quais os passos para fazer a matrícula do seu filho online.

Já tentou fazer a matrícula (ou renovação) do seu filho online e acabou por desistir? A plataforma está lenta? Calma, tem até dia 12 de julho e deverá experimentar em diversas horas do dia. No nosso caso testamos na sexta-feira à noite sem problemas, e esta segunda-feira (cedinho) voltamos a testar sem qualquer tipo de problema.

Passo a passo para fazer a matrícula do seu filho online

O processo de matrícula demora alguns minutos e deve ter consigo alguns documentos, nomeadamente, Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação e uma foto do aluno a inscrever. Para tal deverá seguir os seguintes passos:

Passo 1 – Começar por aceder ao Portal das Matrículas e escolham a aplicação Matrículas

Depois de entrarem, carreguem em Nova Matrícula ou Renovação.

Nota: O botão não parece funcionar (em termos visuais, mas aguardando um bocadinho é redirecionado para o processo).

Passo 2 – Em seguida devem preencher a Declaração de Consentimento para Recolha e Tratamento de Dados Pessoais. Basicamente terá de responder a vários campos se autoriza ou desautoriza a utilização de determinados dados/informações.

Passo 3 – Este passo relativo aos Dados Gerais do Aluno. Aqui podem usar os dados do cartão de cidadão, se tiverem um leitor de cartões, ou então fazer o preenchimento manual.

Passo 4 – Em seguida iremos preencher com os dados da matrícula. Chamamos a atenção para o facto dos primeiros dados solicitados serem referentes ao ano anterior. No meio do processo será então questionado se o seu filho transitou de ano, devendo preencher os campos solicitados.

E está feito! Basta que submetam o processo para dar como concluído. Podem ainda obter uma cópia no e-mail e também descarregar o documento comprovativo.

O Portal das Matrículas é um serviço do Ministério da Educação que permite efetuar pedidos de matrícula e renovação de matrícula com transferência de escola na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário em estabelecimentos de ensino públicos do Ministério da Educação, privados e IPSS ou equiparados.

Portal das Matrículas

