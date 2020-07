Tal como vimos aqui, o serviço Xbox Game Pass é um serviço que disponibiliza uma enorme quantidade de mais-valias a quem o subscreva. Jogos gratuitos, conteúdos para jogos e ‘ofertas de prendas’ regulares,…

No entanto, existe ainda um outro ponto de interesse neste serviço e desta feita para as equipas de desenvolvimento de videojogos.

O serviço Xbox Game Pass é um serviço extremamente multifacetado que tanto serve os jogadores, como as próprias empresas de desenvolvimento de videojogos.

Por outras palavras, o acesso ao serviço não só permite aos jogadores que tenham acesso a jogos e outras novidades em primeira mão e de forma gratuita (pagando a subscrição, claro está), mas, por outro lado, permite também às equipas de desenvolvimento que tornem os seus jogos ainda mais conhecidos.

Vejamos o caso recente do jogo, Descenders.

E nos últimos tempos aconteceu exatamente um desses exemplos, com o jogo Descenders. Mike Rose, fundador da editora No More Robots, revelou recentemente por via Twitter algumas considerações extremamente interessantes acerca deste tema.

Segundo Rose, o jogo desenvolvido pela RageSquid captou um interesse massivo pela parte da comunidade gamer, após a sua passagem pelo serviço Xbox Game Pass.

Segundo Mike Rose, o tempo que o jogo esteve disponível no serviço Xbox Game Pass “elevou-o a patamares inimagináveis.“.

“A partir do momento em que Descenders entrou no catálogo do Xbox Game Pass, as vendas globais do jogo para Xbox triplicaram.“.

Como resultado de tudo isto, a No More Robots estabeleceu novo acordo com a Xbox, para que o jogo volte a marcar presença novamente no catálogo do Xbox Game Pass.

Em abono da verdade, convém referir que, apesar de estarmos a falar de um caso específico da Xbox e do seu serviço Xbox Game Pass, estas mais-valias e vantagens são extensíveis aos serviços similares das restantes plataformas no mercado.

Tal como vimos, este tipo de serviços poderá ser bastante apetecível para editoras (e equipas de desenvolvimento) de jogos menos mainstream, ou que tenham uma máquina de marketing mais limitada.

Mas as oportunidades não se ficam por aí, e até jogos que já tenham sido lançados há algum tempo, correndo o risco de cair no esquecimento, poderão recorrer a estes serviços como métodos de ‘revitalização’.

Conforme começámos o artigo, estes serviços apresentam-se claramente como uma espécie de entreposto de videojogos que trazem mais-valias a todos os intervenientes. Sejam jogadores ou desenvolvedores de videojogos, estes serviços são autênticas montras de jogos e serão componentes fulcrais dos futuros ecossistemas de videojogos e por muitos anos.