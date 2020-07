RedmiBook 16 chega a 8 de julho – o que muda neste computador portátil?

Foi no final de maio que a Xiaomi, pela sua submarca Redmi, lançou uma nova linha de computadores portáteis. Os RedmiBook 13, 14 e 16 foram apresentados com os processadores AMD Ryzen da série 4000. Estes modelos foram criados a pensar no mercado indiano, mas agora a marca está a preparar uma novidade.

O RedmiBook 16 será apresentado daqui a 2 dias. Mas o que é que muda?

Redmi sempre foi um nome associado a smartphones Xiaomi, mas, com a “independência” da marca, hoje a Redmi atua em várias frentes, ainda que muito focada no segmento dos telefones. Foi nos computadores portáteis que se estreou recentemente, tendo colocado no mercado uma nova linha de PCs, os Redmibook.

Depois de ter lançado três modelos com processadores AMD Ryzen da série 4000, agora prepara-se para lançar uma nova versão. Estamos a falar do RedmiBook 16, que será lançado na China, já no próximo dia 8.

RedmiBook 16, agora com processador Intel

A grande novidade deste novo RedmiBook 16 prende-se com o facto de vir equipado com um processador Intel Core i7 de 10ª Geração, de 10 nm. Além desta novidade, não se espera que o RedmiBook 16 seja muito diferente da versão com ADM Ryzen.

Espera-se assim que fique disponível em duas versões de 8 e 16 GB de RAM com um SSD de 512 GB. Este modelo inclui ainda uma bateria que, segundo a marca, oferece até 12 horas de trabalho contínuo. Graças ao carregamento rápido em apenas 38 minutos, a bateria carrega a 50%, o que é uma grande vantagem face a muitos outros modelos de computadores portáteis.

Em termos de design, não são esperadas grandes mudanças também. Assim, será um modelo com um estílo moderno, construção em alumínio e relativamente fino, ainda que não seja dos mais finos do mercado.

Resta esperar por dia 8 para perceber o que estará a marca realmente a preparar com o seu novo RedmiBook 16.