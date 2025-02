RGPD: Evite multas e proteja o seu negócio desde 2€/mês

A conformidade com o RGPD não é opcional – é obrigatória! As multas podem atingir valores astronómicos e colocar em risco a reputação da sua empresa. No entanto, navegar pelas exigências legais pode ser um desafio, especialmente para pequenos negócios e para empreendedores.

A boa notícia? A Iubenda simplifica todo este processo, garantindo que o seu site ou negócio digital cumpre todas as normas legais sem complicações. Aderir é simples! Basta que siga estes passos:

Escolha o plano Iubenda mais adequado às suas necessidades em dominios.pt, a partir 2€/mês! Gere e integre as políticas e avisos legais no seu site. Monitorize e atualize automaticamente sempre que necessário.

Por que se deve preocupar-se com o RGPD?

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) obriga qualquer empresa que recolha dados de cidadãos da UE a cumprir regras rigorosas. A não conformidade pode resultar em:

Multas até 20 milhões de euros ou 4% da faturação anual.

Perda de credibilidade e confiança por parte dos clientes.

Possíveis ações judiciais que podem comprometer o seu negócio.

Se o seu site utiliza cookies, tem formulários de contacto, Google Analytics ou recolhe qualquer tipo de dados pessoais, precisa de garantir que cumpre a legislação.

Iubenda: A Chave para a Conformidade Sem Esforço

A Iubenda é uma solução completa que trata de todas as exigências legais para si. Com ferramentas fáceis de integrar, permite-lhe:

Gerar políticas de privacidade e cookies personalizadas de acordo com a legislação.

Obter consentimento de forma legal e segura, com registos auditáveis.

Atualizar automaticamente os documentos legais sempre que a lei muda.

Implementar um banner de cookies conforme as normas do RGPD, sem necessidade de conhecimento técnico.

Implemente facilmente o Google Consent Mode V2 para medir o tráfego no Google Analytics e as conversões no Google Ads, mesmo em casos de rejeição do banner de consentimento.

Confiança Global: Mais de 100.000 Empresas Utilizam a Iubenda

A Iubenda já conquistou a confiança de mais de 100.000 empresas em todo o mundo, que a utilizam para garantir a conformidade sem dores de cabeça. Ao optar por automatizar o processo de conformidade, as empresas podem concentrar-se no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Não vale a pena correr riscos desnecessários ou perder tempo com processos complicados quando uma solução eficaz e acessível está à sua disposição.

Ignorar o RGPD pode custar-lhe caro! As multas são elevadas e a credibilidade da sua empresa pode ficar seriamente comprometida. Não corra riscos desnecessários! As multas podem atingir valores astronómicos e colocar em risco a reputação da sua empresa. Lembre-se: a conformidade não é uma opção – é uma obrigação!