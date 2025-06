Quer gerir redes sociais sem perder tempo? Participe no webinar grátis da Amen.pt!

Num mundo acelerado do marketing digital, gerir redes sociais pode ser um verdadeiro desafio. Falta de tempo, análise fragmentada, relatórios manuais e dificuldade em acompanhar a concorrência são problemas comuns para muitos profissionais, empreendedores e pequenas empresas.

Se sente que está a navegar este universo como num OVNI desgovernado, chegou a altura de aterrar com segurança. A Amen.pt convida-o a participar, dia 25 de junho pelas 10h30, no webinar gratuito “Como gerir as suas redes sociais com sucesso” onde será apresentado o Social Media Hub, uma solução completa para simplificar e centralizar toda a sua gestão de redes sociais.

Social Media Hub - Uma ferramenta, várias soluções

Gerir redes sociais de forma profissional consome imenso tempo do seu dia — uma vez que o processo vai desde a criação de conteúdo até ao acompanhamento de interações e análise de resultados.

Num só lugar, o Social Media Hub integra as principais redes – Facebook, Instagram, LinkedIn, X (antigo Twitter), Google My Business entre outras – eliminando a necessidade de alternar entre aplicações. Para além disso, permite ainda adicionar o seu site ou blog e gerir e integrar campanhas de anúncios.

O Social Media Hub da Amen.pt surge como uma solução all-in-one, pensada para facilitar este processo e libertar o seu tempo para o que realmente importa: fazer crescer o seu negócio.

Agende publicações em várias redes sociais a partir de um único painel — de forma simples e rápida Com o Social Media Hub, pode planear conteúdos com antecedência e publicá-los automaticamente nas suas redes sociais. Isto significa que deixa de ser necessário entrar manualmente em cada plataforma para publicar. Pode agendar dias, semanas ou até meses de conteúdo em poucos cliques — e manter uma presença digital consistente sem esforço diário.

Centralização de mensagens num só local Em vez de aceder ao Instagram, Facebook, LinkedIn, entre outras plataformas, para responder a mensagens, o Social Media Hub reúne todas as conversas num só painel. Assim, consegue responder com rapidez e organização, melhorar o atendimento ao cliente e não perder nenhuma oportunidade de interação com o seu público.

Relatórios automáticos e métricas relevantes Deixe os ficheiros Excel e os relatórios manuais no passado. Com esta ferramenta, obtém relatórios automáticos e detalhados sobre o desempenho das suas redes sociais — com métricas como alcance, interações, crescimento de seguidores e muito mais. Ideal para tomar decisões informadas e ajustar a sua estratégia com base em dados reais.

Análise da concorrência Saiba o que os seus concorrentes estão a fazer nas redes sociais. A funcionalidade de benchmarking do Social Media Hub permite acompanhar e comparar o desempenho da sua marca com o de outras no setor, ajudando a identificar tendências, oportunidades e áreas de melhoria.



Já pensou como poderia simplificar a sua vida ao ter tudo isto num único painel? Com esta ferramenta, tem tudo isto! O Social Media Hub é uma ferramenta intuitiva e fácil de usar, concebida para poupar tempo, eliminar tarefas repetitivas e maximizar o impacto da sua presença digital. Quer esteja a começar ou já tenha uma estratégia em andamento, adapta-se ao seu ritmo e às necessidades do seu negócio.

O que esperar do webinar gratuito “Como gerir as suas redes sociais com sucesso?

No dia 25 de junho, entre as 10h30 e as 11h15, junte-se a Ingrid Brito Rodrigues — Admin&Dom Customer Service Agent e Embaixadora do Social Media Hub em Portugal — para uma sessão prática, clara e cheia de valor.

Neste webinar irá descobrir:

Quais são os maiores desafios que profissionais de marketing, empreendedores e pequenas empresas enfrentam na gestão de redes sociais;

Como transformar uma gestão desorganizada e dispersa numa estratégia digital eficiente e com resultados reais;

E como o Social Media Hub da Amen.pt pode simplificar todo o processo — passo a passo — desde o agendamento de publicações até à análise da concorrência.

Uma oportunidade única para ganhar tempo, melhorar a sua presença online e fazer crescer a sua marca nas redes sociais.

➡️ Inscrição gratuita e obrigatória, aqui!

Detalhes do Webinar

Data: 25 de junho Hora: 10h30 às 11h15 Oradora: Ingrid Brito Rodrigues

Programa do Webinar:

Desafios atuais no marketing digital – Identifique os principais obstáculos e saiba como ultrapassá-los.

Apresentação e demonstração prática do Social Media Hub – Compra/ativação de ferramenta – Integração de redes sociais – Gestão de mensagens centralizadas – Agendamento de publicações – Relatórios automáticos – Análise da concorrência

Soluções Social Media Hub

Sessão de Q&A em tempo real: Tire dúvidas com a nossa especialista e aproveite para esclarecer tudo.

Oferta especial para os participantes Todos os participantes do webinar terão acesso a um:

Desconto exclusivo na ferramenta;

eBook gratuito com dicas práticas para melhorar a presença digital da sua marca.

Não perca esta oportunidade de transformar a forma como gere as suas redes sociais. Com a ajuda do Social Media Hub da Amen.pt, a sua presença digital ganha direção, eficiência e resultados concretos.

Garanta já o seu lugar grátis!