Presença online com o novo Social Media Hub da Amen.pt

Gerir várias redes sociais pode ser uma tarefa desafiante e demorada, especialmente para pequenos negócios ou empreendedores. Foi a pensar nisso que a Amen.pt lançou o Social Media Hub.

O Social Media Hub da Amen.pt é uma plataforma intuitiva que permite centralizar, agendar e analisar conteúdos de forma simples e eficiente – tudo a partir de um único painel.

Gerir as suas redes sociais num só lugar

Num só lugar, o Social Media Hub integra as principais redes – Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google My Business, entre outras – eliminando a necessidade de alternar entre aplicações. Para além disso, permite ainda adicionar o seu site ou blog e gerir e integrar campanhas de anúncios.

Do ponto de vista prático, o Social Media Hub é uma solução all-in-one que permite:

Configuração rápida: adicione as contas em três passos. Basta autenticar cada perfil e definir permissões de publicação.

adicione as contas em três passos. Basta autenticar cada perfil e definir permissões de publicação. Visão unificada: o painel principal mostra-lhe, de imediato, o seu calendário de publicações, métricas-chave e notificações de interações.

o painel principal mostra-lhe, de imediato, o seu calendário de publicações, métricas-chave e notificações de interações. Gestão de equipas: defina diferentes níveis de acesso para colaboradores, aprovações de conteúdos e registos de atividade, garantindo controlo e transparência

Principais funcionalidades do Social Media Hub

Pensada como uma solução all-in-one, o Social Media Hub da Amen.pt reúne numa única plataforma tudo o que precisa para gerir a sua presença digital — desde a publicação em redes sociais e website/blog até à criação e monitorização de campanhas de ads. De seguida, apresentamos as principais funcionalidades que tornam esta ferramenta indispensável para pequenos negócios, freelancers e agências.

Agendamento inteligente de publicações: planeie a sua presença digital com antecedência e garanta consistência, mesmo quando está offline.

a sua presença digital com antecedência e garanta consistência, mesmo quando está offline. Relatórios automáticos de desempenho: acompanhe o crescimento das suas páginas e perceba o que resulta melhor em cada rede; relatórios consolidados e exportáveis.

o crescimento das suas páginas e perceba o que resulta melhor em cada rede; relatórios consolidados e exportáveis. Sugestões de conteúdos com IA: Ideias de publicações baseadas no seu sector, tendências e tipo de público.

Ideias de publicações baseadas no seu sector, tendências e tipo de público. Integração com Google My Business: Ideal para negócios locais que querem manter a sua presença atualizada e atrair novos clientes.

Para quem é o Social Media Hub?

O Social Media permite que a gestão das suas redes sociais seja conseguida a partir de um só lugar, evitando perder horas para a gestão das suas redes sociais. Esta ferramenta ajuda-o a simplificar, automatizar e unificar a sua estratégia digital, e é ideal para:

Pequenas empresas com presença online em várias plataformas

Freelancers e profissionais de marketing digital

Lojas online que querem manter uma comunicação regular com os clientes e que têm campanhas sazonais, que beneficiam do agendamento antecipado e de relatórios precisos.

Agências que gerem múltiplos clientes e valorizam a colaboração em equipa, com controlo de permissões.

Check-up Rápido da Plataforma

Apresentamos de seguida um pequeno check-up rápido da plataforma, destacando os pontos mais relevantes em termos de usabilidade, funcionalidades e benefícios para o seu dia a dia:

Em termos de usabilidade , o Social Media Hub apresenta-se com um layout que agrada pela simplicidade: cada secção é acessível em dois cliques e as ferramentas de arrastar e largar no calendário são fluídas, tal como se espera de um bom CMS.

, o Social Media Hub apresenta-se com um layout que agrada pela simplicidade: cada secção é acessível em dois cliques e as ferramentas de arrastar e largar no calendário são fluídas, tal como se espera de um bom CMS. As sugestões de conteúdos com IA (baseadas em tópicos e tendências do seu sector) ajudam quando o bloqueio criativo bate à porta, embora ainda seja recomendado rever e personalizar os textos para garantir identidade de marca.

(baseadas em tópicos e tendências do seu sector) ajudam quando o bloqueio criativo bate à porta, embora ainda seja recomendado rever e personalizar os textos para garantir identidade de marca. A integração de ads é um bónus valioso — é raro encontrar numa mesma plataforma tanto funcionalidades orgânicas como paid. Para quem já gere campanhas no Facebook e Google de forma independente, esta consolidação poupa tempo e reduz o número de ferramentas necessárias.

é um bónus valioso — é raro encontrar numa mesma plataforma tanto funcionalidades orgânicas como paid. Para quem já gere campanhas no Facebook e Google de forma independente, esta consolidação poupa tempo e reduz o número de ferramentas necessárias. A curva de aprendizagem inicial pode exigir uma pequena sessão de onboarding ou tutorial (disponível no próprio Hub), mas depois de dominado, notamos ganhos de produtividade imediatos.

Em suma, o Social Media Hub destaca-se pela centralização e simplicidade de uso, combinando publicação orgânica e gestão de ads numa só plataforma. A pequena curva inicial de aprendizagem compensa-se rapidamente com a poupança de tempo e relatórios integrados.

Campanha de lançamento: 20% de desconto

Para celebrar o lançamento, a Amen.pt está a oferecer 20% de desconto no plano anual do Social Media Hub. É a oportunidade ideal para experimentar todas as funcionalidades e transformar a forma como comunica com o seu público.

Dica: experimente primeiro o plano mensal gratuito para explorar todas as funcionalidades. Depois, migre para o plano anual com desconto para garantir a melhor relação custo-benefício.