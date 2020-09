PureVPN lança o seu melhor plano de sempre: esta é a hora ideal para obter uma VPN

A PureVPN é uma das VPNs que temos referido no PPLWARE e que mostrado uma robustez e capacidade acima da média. Ideal para a grande maioria dos nossos leitores, o artigo de hoje chega em jeito de dica face o novo plano apresentado pela marca.

Ora, nos dias de hoje, a VPN faz parte da realidades de muitos lares nacionais e cada vez mais. As boas VPN são de subscrição anual, mas, a PureVPN, apresenta a sua melhor oferta, para 2 anos, com um preço excecional. Sem dúvida este é uma das melhores oportunidades aqui apresentadas até ao momento e que dificilmente podemos em qualquer outro lugar.

Resumindo, quais o pontos fortes PureVPN?

Em poucas palavras, a PureVPN é a força motriz para uma melhor segurança na Internet, melhor privacidade, e entretenimento ilimitado.

De forma simples, a PureVPN pode proteger-nos contra ameaças invisíveis na Internet que, de outra forma, poderiam aproveitar para nos roubar valiosa informação pessoal ou mesmo revelar atividades pessoais em linha.

A saber, através da sua criptografia AES de 256 bits, de grau bancário, ajuda a salvaguardar e anonimizar tudo o que fazemos online, tais como:

navegação generalizada,

compras online,

banca online,

e muito mais.

Desta forma, ficamos efetivamente, protegidos contra a monitorização oculta de qualquer ISP.

PureVPN é sinónimo de acesso a milhares de diferentes IPs

Ademais, e como mencionado noutras ocasiões, a PureVPN permite o entretenimento ilimitado e milhares de horas de experiências de observação em massa.

Decerto, vai ser possível visualizar os títulos americanos da Netflix no seu país, com uma simples troca do endereço IP fornecido pela PureVPN. Da mesma forma, pode assistir a:

Netflix Canadá,

Netflix Reino Unido,

Netflix Alemanha,

Netflix França,

Netflix Austrália,

Netflix Japão

…tudo com apenas um clique do rato.

Eventualmente, não se trata apenas da plataforma Netflix. Podemos mesmo adicionar mais opções de streaming global à nossa lista, incluindo, mas não limitado a, Disney+, BBC iPlayer, Hulu, Amazon Prime Video, ESPN+, e muito mais.

Anonimato garantido

Acima de tudo, fique descansado. A PureVPN mantém todas as nossas atividades anónimas, mantendo uma verificação rigorosa de qualquer fuga de IP com as suas características de proteção contra fugas de IP de última geração, incluindo:

protecção contra fugas IPv6,

protecção contra fugas DNS,

protecção contra fugas WebRTC.

Surpreendentemente, é possível utilizar uma subscrição da PureVPN em até 10 dispositivos ao mesmo tempo.

Campanha até 12 amigos ou familiares

Isto é, tanto os nossos amigos como familiares irão desfrutar das mesmas regalias do PureVPN, especialmente através da oferta de Buy 1 e Gift 12 (B1G12) que autoriza a conta mensal da PureVPN para um uso de até 12 pessoas gratuitamente.

Então, nesta campanha, recebemos estas regalias durante dois anos inteiros e com um impressionante desconto de 81%. Por outras palavras, podemos receber o plano de 2 anos por apenas 43,00 euros, que se desdobra em 1,79 euros/mês.

Todavia, é possível considerar o plano de 1 ano que está disponível com um desconto de 69%, o que faz com que seja de apenas 40,96 euros, ou 3,41 euros/mês.

Com efeito, o tempo é de aproveitar para poupar e este é, na nossa opinião, um negócio a considerar. Para o plano de 2 anos PureVPN por apenas 1,79 euros, clique aqui.