Drone da Força Aérea Portuguesa cai em Alcácer do Sal

Um drone da Força Aérea Portuguesa (FAP) alocado à Base Aérea de Beja caiu hoje no concelho de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal. De acordo com as informações da Proteção Civil, o drone não causou estragos.

Os drones para vigilância aérea e deteção de incêndios florestais estão a operar a partir da Lousã, Beja e Mirandela.

A queda do drone (sistema de aeronave não tripulada) ocorreu às 11:58, junto à barragem de Trigo Morais, na freguesia do Torrão. A fonte da informação é do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal que referiu que não há registo de feridos ou danos materiais provocados pelo acidente.

A fonte do CDOS disse desconhecer que tipo de serviço estava a ser feito pelo drone, referindo apenas que estava alocado à Base Aérea n.º 11, de Beja, e remeteu mais informações para a FAP. A Lusa contactou as relações públicas da FAP, que remeteu informações para mais tarde.

Segundo fonte do CDOS, estão a ser efetuadas operações para localizar o drone e que evolvem meios e elementos dos bombeiros, da GNR e da FAP.

De relembrar que a Força Aérea Portuguesa, (FAP), adquiriu 12 sistemas de aeronaves não tripuladas (drones), para reforçar a capacidade de vigilância aérea e deteção de fogos, no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais em Portugal.

Segundo a FAP, atualmente estão a operar seis aeronaves de asa fixa e duas com capacidade de descolagem e aterragem à vertical estão em fase de testes e qualificação, aguardando a Força Aérea a entrega pelo fabricante dos restantes quatro drones. De acordo com a Força Aérea, a operação a partir da Base Aérea N.º 11, em Beja, teve início a 27 de agosto e garante a capacidade para cobertura da zona sul de Portugal e a operação a partir do aeródromo de Mirandela, com o voo inaugural a 29 de agosto, oferece garantia para a vigilância aérea das zonas a norte do país.