Proteger a sua privacidade: principal missão da CyberGhost VPN

Proteger a sua privacidade é, sem dúvida, uma missão cada vez mais complicada. São mais que muitas as artimanhas que hackers e sites dúbios utilizam para tentar chegar até nós, de forma menos correta.

Então, torna-se premente o uso de ferramentas sóbrias que permitam, em simultâneo, navegar com fluidez e rapidez, mas também com total segurança. Nunca é demais referir que o uso de uma VPN é a primeira linha de defesa e que evitará muitos problemas. Hoje falamos da CyberGhost VPN enquanto forte meio de proteção online.

O que é uma VPN? Justifica-se para mim?

Em primeiro lugar, VPN significa “Virtual Private Network” e descreve uma tecnologia de rede na qual a nossa conexão de dados se conecta a outro servidor. Para ter uma melhor ideia, por exemplo, um servidor de conteúdo Netflix não ocorre diretamente entre o nosso PC e o servidor de destino, mas com outros servidores intermediários.

Então, esses servidores intermediários estão localizados em várias regiões do mundo e garantem que o servidor de destino recebe apenas as informações do último servidor VPN usado na cadeia de conexão.

Primordialmente, qualquer serviço online que receba a nossa comunicação via VPN vai sempre considerar que nós somos os dados que lhe transmite a VPN.

Por outras palavras, se nos conectarmos a um servidor VPN em Nova York, mesmo estando em Portugal, e abrirmos o Netflix, veremos a oferta completa dos EUA, porque a Netflix pensa que a conexão é proveniente dos EUA. A CyberGhost VPN facilita de forma automática todo este processo.

Mas como é que se justifica para mim, ter de usar uma VPN?

A resposta não pode ser mais simples: segurança!

Então, cada vez que utilizarmos as conexões de uma VPN, seja no PC, seja no smartphone, seja numa box Android, seja no router diretamente vamos estar escondidos de olhos alheios, sempre com a nossa identidade protegida, debaixo do guarda-chuva da VPN.

Imediatamente, opções é algo que não falta com a CyberGhost VPN, pois podemos encontrar todo o tipo de soluções para usar em todo o lado com sistemas operativos diferentes como:

Windows,

macOS,

Linux,

iOS,

Android,

Apple TV,

Android TV,

Amazon Fire TV&FireStick,

Xbox,

PlayStation,

Routers

Proteger a nossa privacidade é a palavra de ordem!

VPN e o anonimato seguro nos dias de hoje

Conforme sabemos, a Internet é, sem dúvida, a rede de comunicação mais importante da história da humanidade. Através da sua rede global e da transmissão de dados em segundos, possibilita todo um crescente setor de serviços, segurança, comunicação e entretenimento absolutamente central para a maioria das pessoas, tanto profissionalmente como no dia a dia pessoal

No entanto, também é fácil reconhecer que se trata de uma tecnologia bastante jovem, e que face a isso a segurança é colocada amiúde em causa, deixando expostos utilizadores inexperientes. Logo, a CyberGhost VPN é uma solução que reconhece essa lacuna e oferece proteção económica, rápida e fiável.

É difícil de usar uma VPN?

Eventualmente, a CyberGhost VPN pode ser considerada uma VPN ideal para todos os tipos de utilizadores. E isso tem uma justificação.

Com uma interface simples, que independentemente dos conhecimentos de informática que o utilizador tenha, vai conseguir de imediato colocá-la a funcionar.

Em segundo lugar, também conseguimos perceber que a CyberGhost VPN oferece servidores especializados em:

Serviços de streaming como YouTube ou Netflix

Serviços de torrent

Atualmente, a marca apelida carinhosamente, os seus utilizadores de Ghosties e, em conjunto, formam mais de 38 milhões de utilizadores da CyberGhost VPN, dificilmente alguém não se enquadra na tipologia desta VPN.

Política de No-Log

Com sede na Roménia, esta VPN garante uma política restrita de no-log, ou seja, sem qualquer registo.

Assim, isto significa que podemos escolher um qualquer servidor e conectar-nos com apenas alguns cliques que não será gravado qualquer registo inicial nosso e muito menos será capaz de nos identificar, de acordo com as declarações da marca

Kill Switch

A interface intuitiva mostra a qualquer momento se a conexão atual está segura ou não.

Simultaneamente, existe um Kill Switch que no fundo funciona como um interruptor de eliminação automática das conexões, o que evita que na falha de internet ou de ligações ruins o nosso IP nunca fique exposto de forma a proteger a privacidade.

Reports e cripografia

Em contrapartida, a CyberGhost VPN oferece relatórios de transparência regulares e garante proteção completa contra qualquer fuga de DNS de ISPs. Além disso, todas as conexões são à prova de fugas, graças à criptografia AES-256 bits usada nas comunicações.

Posso ver Netflix USA com uma VPN?

Finalmente, chega uma das perguntas que mais recebemos dos nossos utilizadores: se é possível aceder ao catálogo Netflix USA ou outros catálogos de outros canais com uma VPN. Ora a CyberGhost VPN dá conta do recado e poderemos aceder a:

Netlix

Disney+

Hulu

Prime video

HBO Now

Canal+

Entre muitos outros!

Sabia que…

Principais curiosidades sobre a CyberGhost VPN para proteger a privacidade:

A rede oficial da CyberGhost VPN inclui mais de 6000 servidores VPN localizados em 90 países.

Uma subscrição CyberGhost VPN pode proteger até 7 dispositivos ao mesmo tempo

Garantia de 45 dias de devolução do dinheiro

Serviço de apoio ao cliente 24/7.

83% de desconto? É de considerar

Por último, podemos falar em 83% de desconto pelo preço de 2,00 euros por mês com 3 meses extra de oferta. Poderá verificar toda a informação aqui.