Epic Games Store perdeu 454 milhões de dólares nos últimos dois anos

Como bem sabemos, a Epic Games está em guerra aberta contra a Apple. Tudo começou porque a criadora do jogo Fortnite tentou contornar o sistema de pagamentos App Store para, assim, evitar a taxa de 30% aplicada nas transações.

Esta guerra ainda decorre, mas um novo processo judicial revelou agora alguns detalhes interessantes sobre a Epic Games Store. De acordo com os dados, a loja da Epic perdeu cerca de 181 milhões de de dólares em 2019 e 273 milhões de dólares em 2020.

Loja da Epic Games perdeu 454 milhões de dólares em dois anos

Um novo processo judicial deu a conhecer novos pormenores curiosos sobre a Epic Games e a sua loja. Segundo as informações reveladas pelos documentos oficiais, a Epic Games Store perdeu cerca de 181 milhões de dólares e 273 milhões de dólares em 2019 e 2020, respetivamente. Ou seja, ao todo foram cerca de 454 milhões de dólares que não entraram no bolso da criadora. Tal indica que a loja da criadora do Fortnite não foi rentável ao longo destes dois últimos anos.

No entanto, a Epic Games espera conseguir lucro através da plataforma em 2023. Mas essa possibilidade poderá ser difícil de alcançar. Isto porque nem mesmo os produtos exclusivos da Epic são assim tão lucrativos para a empresa da Carolina do Norte.

Nestes dados estão então inseridas as despesas com os mais de 100 produtos exclusivos da loja, bem como as centenas de jogos gratuitos.

Atualmente, a Epic Games Store conta com mais de 160 milhões de utilizadores registados. Para além disso tem mais de 56 milhões de utilizadores ativos mensalmente.

Estes detalhes podem então ser entendidos como dinheiro que a empresa perdeu, mas também como investimentos necessários para levar mais conteúdos para a plataforma e, por conseguinte, atrair mais utilizadores.

Se não fosse estes investimentos, a loja seria então autónoma e autossuficiente. Isto porque a Epic Games Store cobra 12% dos lucros dos estúdios, o que chega e sobra para cobrir as despesas operacionais básicas da criadora.

