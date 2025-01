Preparado para pagar mais? Netflix aumenta preço e Portugal está na lista

Com os serviços de streaming a crescer, a Netflix continua a dominar neste campo, batendo toda a concorrência. Agora revelou os resultados financeiros e trouxe uma má notícia. Vai aumentar o preço cobrado em alguns países e, infelizmente, Portugal está nessa lista.

Preparado para pagar mais?

A Netflix continua a reinar no mundo do streaming, mas essa liderança terá um custo para os utilizadores portugueses. Apesar de ter anunciado um crescimento impressionante nos subscritores, a plataforma confirmou também um aumento de preços para Portugal. Em termo de utilizadores, contou 18,9 milhões de novos utilizadores no último trimestre de 2024, elevando o total para 302 milhões a nível global.

Esta notícia surge como um balde de água fria para os fãs portugueses, que em breve terão de pagar mais para aceder ao catálogo da Netflix. A empresa justifica a decisão com a necessidade de “reinvestir e melhorar ainda mais a Netflix”. Isso vai garantir que o aumento permitirá continuar a oferecer “mais valor aos seus membros” através de programação de qualidade.

Ainda que tenha anunciado a subida de preço em Portugal, a Netflix não especificou muito mais. Não revelou quais os planos que serão afetados pelo aumento nem a percentagem de subida a aplicar em Portugal. Atualmente, os utilizadores portugueses podem optar por três planos distintos:

Plano Básico : 7,99 euros mensais, com resolução máxima de 720p e acesso a apenas um ecrã em simultâneo.

: 7,99 euros mensais, com resolução máxima de 720p e acesso a apenas um ecrã em simultâneo. Plano Standard : 11,99 euros por mês, com resolução máxima de 1080p, acesso a dois ecrãs em simultâneo e possibilidade de descarregar conteúdos em dois dispositivos.

: 11,99 euros por mês, com resolução máxima de 1080p, acesso a dois ecrãs em simultâneo e possibilidade de descarregar conteúdos em dois dispositivos. Plano Premium: 15,99 euros por mês, com resolução máxima de 4K+HDR, acesso a quatro ecrãs em simultâneo e possibilidade de descarregar conteúdos em seis dispositivos.

Netflix aumenta preço em Portugal

É possível que o aumento de preços seja aplicado a todos os planos, ou apenas aos planos Standard e Premium, como aconteceu em algumas regiões. Esta mudança no valor cobrado vai também ser aplicada nos EUA, Canadá e Argentina.

Apesar das más notícias para os utilizadores, a Netflix tem motivos para celebrar. A empresa de streaming superou as expectativas de Wall Street, anunciando lucros por ação de 4,27 dólares, contra uma previsão de 4,20 dólares. Há ainda receitas de 10,2 mil milhões de dólares, um aumento de 16% face ao período homólogo do ano passado.

O sucesso da segunda temporada de “Squid Game” e o filme “Carry-On” foram alguns dos fatores que contribuíram para os resultados positivos. A Netflix mantém-se otimista para o futuro, prevendo receitas de 44,5 mil milhões de dólares em 2025. Para além de continuar a apostar em conteúdos originais, a empresa quer melhorar a experiência do utilizador, expandir os planos com anúncios e desenvolver novas iniciativas, como transmissões em direto e jogos.