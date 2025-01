O WhatsApp traz novidade que o liga nas partilhas ao Facebook e ao Instagram

A Meta anunciou uma novidade importante. A dona do WhatsApp vai adicionar uma nova opção à Central de Contas nos próximos meses. Esta funcionalidade procura permitir que os utilizadores publiquem estados do WhatsApp como histórias do Facebook ou Instagram diretamente do WhatsApp.

Além disso, os utilizadores desta plataforma de mensagens irão desfrutar de uma ligação perfeita entre todas as aplicações Meta. Isso vai permitir que utilizem a mesma conta para iniciar sessão em várias aplicações do grupo.

A capacidade de partilhar novamente o estado do WhatsApp como histórias no Facebook e Instagram é especialmente útil para aqueles que estão ativos em todas as plataformas de redes sociais. A ligação do WhatsApp à Central de Contas eliminará a necessidade de publicar conteúdo separadamente em cada aplicação da Meta.

A Meta revelou que o recurso é totalmente opcional e será desativado por omissão. Além disso, a empresa acrescentou que irá expandir a funcionalidade ao longo do tempo e introduzir novas ferramentas como a capacidade de gerir os avatares, autocolantes e as suas criações Imagine Me, tudo num só lugar.

Entretanto, a Meta também reforçou que fornecerá atualizações transparentes nas suas aplicações. Isso vai procurar garantir que os utilizadores possam fazer escolhas informadas. Para privacidade, as mensagens e chamadas serão ainda protegidas por encriptação de ponta a ponta, garantindo que ninguém, nem mesmo o WhatsApp ou o Meta, pode aceder às mesmas. A ligação do WhatsApp à Central de Contas não comprometerá a privacidade do utilizador.

O Centro de Contas foi introduzido pela primeira vez no menu Definições das aplicações Meta em 2020. Foi introduzido como uma forma de permitir aos utilizadores gerir eficazmente as suas contas Meta e serviços entre aplicações. Através da central de contas, os utilizadores podem ligar contas e sincronizar a sua fotografia e nome de perfil, garantindo que uma alteração numa rede social se reflete na outra.

A nova opção WhatsApp na Central de Contas será lançada globalmente nos próximos meses. Os utilizadores encontrarão a opção nas definições do WhatsApp ou ao realizar ações como partilhar o estado do WhatsApp no ​​Facebook ou Instagram.