Onde podemos chegar em 5 horas de comboio a partir de Lisboa ou Porto?

Apesar de Portugal estar muito mal preparado no que toca à ferrovia, quer em qualidade, quer em quantidade, podemos usar este meio de transporte para ir de norte a sul do país e, nalguns raros casos, até chegar a cidades espanholas fronteiriças. Como tal, o serviço que deixamos hoje, que nos mostra até onde podemos chegar com 5 horas de comboio, não se aplica como uma luva ao nosso país.

Apesar disso, pode ser muito útil para quem quer sair por essa Europa fora de usar o comboio. O mapa interativo dá-nos uma ideia da flexibilidade de viajar pela ferrovia.

Quais os países com melhor rede de comboios?

A Europa em termos gerais tem uma excelente rede ferroviária. Sim, Portugal ainda não está nesse patamar do excelente, nem do bom, provavelmente estamos no sofrível, mas por esses países do velho continente já podemos chegar de muitas cidades com ligação de comboio com relativa rapidez.

Em grosso modo, se no Alfa Pendular demoramos mais de 3 horas de Lisboa ao Porto, numa distância de cerca de 300 quilómetros, para ir de Madrid a Barcelona precisamos de menos de 3 horas para o dobro da distância. No entanto, há casos ainda mais interessantes.

Foi criado um mapa bastante ilustrativo que nos mostra até onde podemos chegar de comboio em 5 horas. Com cores que assinalam as viagens de 1 hora, até às tais 5, podemos simplesmente pairar sobre cada cidade e o mapa mostra de uma forma muito visual a distância que podemos percorrer nesse tempo.

Segundo os autores do trabalho, este mapa mostra a que distância se pode viajar de cada estação na Europa em menos de 5 horas. O mapa é inspirado no Direkt Bahn Guru que disponibiliza os dados que depois são trabalhados para fazer uma mancha de distância.

Assim, para ter essa noção, passe o rato por cima de uma estação para ver os isócronos dessa cidade.

Os autores alertam que esta informação pressupõe que as trocas são de 20 minutos, e o trânsito entre estações está um pouco acima da velocidade de real. Por conseguinte, estes devem ser interpretados como tempos de viagem ideais. As viagens podem não existir quando se tem em conta os tempos necessários de intercâmbio.

Portanto, a ideia é percebermos que, sem outros contratempos, estes são os locais que o comboio nos leva até 5 horas dentro da carruagem. Boa viagem.