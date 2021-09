Todos sabemos que o WhatsApp tem estado a lançar novidades a um ritmo muito grande. A aposta é em criar novas funcionalidades e dar aos utilizadores as melhores formas de usar este serviço e tudo o que este oferece.

Uma das mais recentes novidades apresentadas veio trazer algo que era esperado há muitos anos pelos utilizadores. Claro que o Telegram não perdeu tempo a avaliar o que foi revelado e não perdeu a oportunidade de gozar com isso.

Apesar de ter várias novidades a serem desenvolvidas, o WhatsApp tem conseguido manter o seu ritmo de novidades importantes. A mais recente veio garantir que os utilizadores conseguem migrar as suas contas entre sistemas operativos móveis.

Esta é ainda uma funcionalidade que está limitada e apenas permite que sejam transferidos dados do iOS para o Android. Mesmo neste último sistema, apenas os smartphones da Samsung podem usar esta funcionalidade importante.

Com esta novidade presente, é natural e normal que a concorrência a avalie e tenta tirar alguns dividendos da situação. Foi precisamente isso que o Telegram fez, numa resposta simples e rápida ao Tweet original do WhatsApp.

Com um simples gif o serviço de mensagens de Nikolai e Pavel Durov respondeu ao WhatsApp mostrando que esta novidade não tem nada de novo. Isto pelo menos no que toca ao Telegram. A pergunta que foi deixada foi apenas "em que ano estamos".

É óbvio que a pergunta é ela própria uma provocação do Telegram ao WhatsApp. Há muitos anos que é possível fazer a migração de contas dentro do Telegram, algo que o serviço entende ser básico e até essencial num serviço de mensagens.

Apesar de não ser uma situação recorrente, esta não é nova. O Telegram tem por hábito avaliar e comentar, de forma cómica, as novidades do WhatsApp, sempre que estas não o são, na verdade. Este é apenas mais um caso em que os utilizadores se divertiram com este choque de serviços de mensagens.