O seu contador foi integrado nas Redes Inteligentes? O que significa?

Por estes dias, alguns portugueses começaram a receber uma SMS que informava que o seu contador de eletricidade tinha sido integrado nas Redes Inteligentes.

Alguns leitores questionaram-nos o que significava o seu contador estar integrado nas Redes Inteligentes. Eis a resposta.

Tal como referimos aqui, as redes inteligentes de distribuição de energia elétrica referem-se aos serviços e ferramentas ao dispor dos utilizadores e dos operadores das redes que permitem o acesso a dados de produção e consumo.

Qual a vantagem de ter um contador inteligente?

As funcionalidades das redes inteligentes, através de um contador inteligente, possibilitam fazer leituras à distância (sem recurso a funcionários dos operadores das redes ou do cliente), assim como realizar outras operações à distância como a alteração da potência contratada. Com as redes inteligentes, os consumidores de eletricidade poderão vir a beneficiar de serviços como:

Leituras automáticas: deixa de ser necessário recolher ou dar leituras, uma vez que estas chegam ao distribuidor de eletricidade de forma automática, enviadas pelo próprio contador

deixa de ser necessário recolher ou dar leituras, uma vez que estas chegam ao distribuidor de eletricidade de forma automática, enviadas pelo próprio contador Faturas sem estimativas: com a comunicação automática de leituras deixa de ser faturado com base em estimativas. Pagará apenas o que consumiu durante o período de faturação

com a comunicação automática de leituras deixa de ser faturado com base em estimativas. Pagará apenas o que consumiu durante o período de faturação Operações remotas: permite também a realização de operações remotas de rede, deixando de ser necessária a deslocação física de um técnico sempre que quiser alterar a sua potência ou tarifa

permite também a realização de operações remotas de rede, deixando de ser necessária a deslocação física de um técnico sempre que quiser alterar a sua potência ou tarifa Despiste de avarias mais eficaz: permite um despiste mais eficaz de avarias e a resolução remota de problemas técnicos

permite um despiste mais eficaz de avarias e a resolução remota de problemas técnicos Maior controlo sobre os seus consumos: regista informação de consumo de eletricidade em períodos de curta duração. Assim, se autorizar o tratamento dos seus dados de consumo, poderá ser-lhe dada informação pormenorizada sobre o seu perfil, ajudando-o a tomar decisões mais eficientes, por exemplo, quais os horários de maior consumo e qual o melhor tarifário para o tipo de consumo que faz.

Tal como refere a SMS, o seu contador foi integrado nas Redes Inteligentes, o que significa que as leituras passam a ser recolhidas automaticamente. Os serviços para alteração de potência e ciclo, ligar ou desligar a instalação, também podem ser acionados remotamente.

As redes inteligentes transportam também consigo melhorias na qualidade do serviço prestado, onde a transparência, rapidez e conforto são as palavras-chave:

Cálculo de consumos mensais, com base em leituras reais;

Alteração de potência contratada, desligação, alteração de ciclo, executadas remotamente;

Comunicação personalizada através de mensagens recebidas no dispositivo inteligente em casa do consumidor;

Monitorização eficiente via web (Diagrama de Cargas) - análise gráfica de consumos, simulação e consulta do ciclo horário para seleção do período mais aconselhado para consumir, adaptação da potência contratada ao consumo real;

Associação dos equipamentos inteligentes a dispositivos locais (PCs, PDA, displays) através de uma rede HAN (Home Area Network) para consulta de dados de consumo;

Configuração de avisos automáticos (carta, email, SMS, dispositivos locais) para uma maior racionalização dos consumos.

A rede inteligente de energia faz de Portugal um país mais eficiente e sustentável, pela otimização dos sistemas de energia, pela redução das emissões de CO2 e pela menor utilização de recursos fósseis.

A rede inteligente tem inúmeros sensores instalados ao longo da sua extensão. Isso permite controlar ao instante o estado de toda a rede, balancear cargas e prevenir avarias antes que elas aconteçam.

Um contador inteligente é um dispositivo inteligente de gestão de energia elétrica, integrado numa infraestrutura tecnológica, que, para além de medir o consumo de eletricidade, permite o tratamento e disponibilização de dados e o apoio ao fornecimento de serviços, através da comunicação remota.