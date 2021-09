Portugal: Já tem um contador inteligente de eletricidade em sua casa?

Já tem um contador inteligente? As redes inteligentes de distribuição de energia elétrica referem-se aos serviços e ferramentas ao dispor dos utilizadores e dos operadores das redes que permitem o acesso a dados de produção e consumo.

Estas redes assentam numa infraestrutura tecnológica suportada nos contadores inteligentes de baixa tensão e numa rede de comunicações e sistemas de tratamento e disponibilização de dados. Em Portugal, 3,2 milhões de clientes já têm contadores inteligentes.

A ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos aprovou em 2019 o Regulamento dos Serviços de Redes Inteligentes de Distribuição de Energia Elétrica que enquadra a prestação dos serviços no âmbito das redes inteligentes por operadores de rede e comercializadores.

Qual a vantagem de ter um contador inteligente?

As funcionalidades das redes inteligentes possibilitam fazer leituras à distância (sem recurso a funcionários dos operadores das redes ou do cliente), assim como realizar outras operações à distância como a alteração da potência contratada. Com as redes inteligentes, os consumidores de eletricidade poderão vir a beneficiar de serviços como:

Leituras automáticas: deixa de ser necessário recolher ou dar leituras, uma vez que estas chegam ao distribuidor de eletricidade de forma automática, enviadas pelo próprio contador

deixa de ser necessário recolher ou dar leituras, uma vez que estas chegam ao distribuidor de eletricidade de forma automática, enviadas pelo próprio contador Faturas sem estimativas: com a comunicação automática de leituras deixa de ser faturado com base em estimativas. Pagará apenas o que consumiu durante o período de faturação

com a comunicação automática de leituras deixa de ser faturado com base em estimativas. Pagará apenas o que consumiu durante o período de faturação Operações remotas: permite também a realização de operações remotas de rede, deixando de ser necessária a deslocação física de um técnico sempre que quiser alterar a sua potência ou tarifa

permite também a realização de operações remotas de rede, deixando de ser necessária a deslocação física de um técnico sempre que quiser alterar a sua potência ou tarifa Despiste de avarias mais eficaz: permite um despiste mais eficaz de avarias e a resolução remota de problemas técnicos

permite um despiste mais eficaz de avarias e a resolução remota de problemas técnicos Maior controlo sobre os seus consumos: regista informação de consumo de eletricidade em períodos de curta duração. Assim, se autorizar o tratamento dos seus dados de consumo, poderemos dar-lhe informação pormenorizada sobre o seu perfil, ajudando-o a tomar decisões mais eficientes, por exemplo, quais os horários de maior consumo e qual o melhor tarifário para o tipo de consumo que faz.

De acordo com o último relatório da ERSE, cerca de 52% das instalações em BTN (Baixa Tensão Normal) tem já um contador inteligente instalado, correspondendo a 3,2 milhões de clientes, e os planos dos ORD BT indicam que em 2024 será a quase totalidade.

Um número significativo de instalações em BTN tem contador inteligente instalado e já tem acesso a alguns serviços inovadores, ainda que não estejam integradas nas redes inteligentes, correspondendo a 22% de clientes. Estes serviços incluem a leitura remota mensal do contador ou a atuação remota para alguns serviços concretos.

O distrito de Évora é o que tem maior percentagem de instalações, seguido de Portalegre e Setúbal. Na "cauda" do ranking está Guarda e Viana do Castelo.

As instalações BTN integradas em redes inteligentes totalizavam, no final de 2020, 16% do total (1 milhão de clientes). Em resumo, cerca de 38% das instalações BTN já têm acesso a algum tipo de serviços remotos, incluindo leituras diárias ou mensais.

ERSE - Redes INteligentes