O Dark Mode já chegou ao MB WAY! Saiba já como ativar

O MB WAY é a solução MULTIBANCO para fazer compras online e em loja, criar cartões MBNET, utilizar Caixas MULTIBANCO, enviar dinheiro e dividir contas com os seus amigos. A tecnologia é sem dúvida fantástica, mas tendo vindo a ser usada pelos burlões pela simplicidade de utilização.

Recentemente a app do MB WAY para Android e iPhone passou a ter Dark Mode. Saiba já como ativar.

Sabia que a partir de agora já pode mudar o look da sua app favorita? É verdade, já pode usar o MB WAY em Dark Mode! O Dark Mode faz com que não exponha a sua visão a tanta luminosidade, especialmente durante o período noturno, e o facto de ser um formato escuro torna a utilização mais confortável. Além disso, com a redução da luminosidade, consegue poupar a bateria do seu telemóvel.

Como ativar o Dark Mode no MB WAY?

Ativar o Dark Mode na app do MB WAY é um procedimento muito simples e rápido. Para isso basta que abra a app e depois é só ir ao Menu Mais (na zona inferior da app) e em seguida escolher Definições

Em seguida basta selecionar o Modo Escuro e ativar essa opção.

Algumas dicas simples para a utilização do MB WAY

Se não compreende o funcionamento da aplicação, recuse o pagamento por esta via; Em caso de dúvida, solicite informação ao seu Banco sobre o funcionamento do serviço antes de o utilizar; Tente sempre fazer os negócios de forma presencial se estiver na mesma área geográfica do comprador; Tente receber os pagamentos presencialmente ou através de transferência bancária; Nunca siga instruções de desconhecidos para fazer pagamentos por este serviço

