We Are Football anunciado pela THQ Nordic

Creio ser justo afirmar que, ao longo da última década, Football Manager tem sido o jogo de referência e eleição na gestão desportiva de um clube de futebol. Poucos outros títulos terão sido lançados, entretanto, que tenham conseguido vingar, ou ter tanto sucesso como o jogo da Sports Interactive.

Mas, eis que se prepara para aparecer, We Are Football. Vamos então às novidades!

We Are Football quer o seu lugar no trono

A THQ Nordic parece decidida em lançar um desafio ao reinado de Football Manager. Pelo menos é isso que se entende pelo seu recente anúncio de We Are Football.

O jogo encontra-se em desenvolvimento pela Winning Streak Games, e conta com Gerald Köhler e a sua equipa como principais responsáveis. Convém referir que Köhler, foi um dos membros da equipa de desenvolvimento dos primeiros 10 títulos de Football Manager.

We Are Football, como não é difícil adivinhar, pretende dar a oportunidade aos jogadores de controlarem e gerirem o seu clube e equipa de futebol, e levá-los ao estrelado.

O objetivo

Tal como em Football Manager, o jogador será o treinador e o manager da equipa e entre as suas tarefas terá de escolher o plantel para a época (que inclui a integração de jovens esperanças), organizar os treinos diários, escolher as táticas para cada jogo, negociar contratos de publicidade, melhorar ou construir um estádio e muito mais…

Um dos objetivos de We Are Football é o de conseguir criar um clube que tenha uma boa sustentabilidade a longo prazo, incluindo o desenvolvimento da equipa, infraestruturas, e até das claques.

Contudo, a tarefa será difícil, pois, por um lado existe um mercado repleto de adversários igualmente desejosos de sucesso, como cada interveniente (seja jogador, membro do staff ou mesmo adepto) tem as suas próprias ideias e agradar a todos é difícil.

Segundo Gerald Köhler, We Are Football foi desenhado para ser extremamente completo, mas, em simultâneo, simples e rápido sendo possível completar uma época em cerca de 2/3 horas. É claro, que para se conseguir isso, ter-se-á de desprezar muitos aspetos do jogo, delegando para os adjuntos. Mas, para todos os que se queixam da quantidade imensa de tempo que FM consome, não deixará de ser uma boa notícia.

Tal como em FM, o nosso manager virtual, será um elemento que também irá crescer com o decorrer das épocas e como tal, o jogo apresenta certas influências de RPG, havendo skills que irão evoluir ao longo das épocas.

Um dos pontos em maior destaque em We Are Football será a componente das camadas jovens. Pelo que se sabe, o jogador poderá ter um controlo muito mais direto sobre as camadas e sobre os jovens praticantes, preparando e cimentando dessa forma o futuro do seu clube.

We Are Football permitirá ainda, através de um poderoso editor incluído, a criação de ligas, incluindo ligas femininas.

We Are Football está previsto ser lançado, para PC, em 10 de junho deste ano.