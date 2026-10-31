Nunca ninguém poderá comprar este domínio. E é propositado…

Se escrever example.com no seu browser, irá parar a uma das páginas mais simples da Internet. Mas o domínio em si é muito mais interessante do que aparenta.

Um nome reservado de propósito

Um nome tão limpo e óbvio deveria ter sido comprado há décadas e vendido por uma fortuna. Em vez disso, não o pode comprar de todo. Isto nunca aconteceu porque o example.com nunca foi um negócio para ninguém. Existe como um espaço reservado, algo que a Internet mantém para que a documentação possa apontar para algum lado sem apontar para “alguém”.

Qualquer pessoa que veja o example.com pode assumir que é um domínio esquecido, ou um excelente terreno digital que ninguém se lembrou de rentabilizar. Na realidade, a Internet Assigned Numbers Authority, mais conhecida como IANA, mantém-no permanentemente reservado para documentação.

A IANA supervisiona vários sistemas de nomes e números dos quais a Internet depende, incluindo partes essenciais do Domain Name System, mais conhecido como DNS. A sua orientação, revista pela última vez a 27 de setembro de 2026, indica que o example.com não está disponível para registo ou transferência.

Esta configuração está incorporada nas normas da Internet há décadas. Em junho de 1999, um documento chamado RFC 2606 documentou a reserva do example.com, example.net e example.org para exemplos e documentação. Os RFC são publicações técnicas usadas para definir normas, protocolos, convenções e outros comportamentos fundamentais da Internet, sendo o Internet Engineering Task Force e grupos relacionados responsáveis por grande parte desse trabalho.

Cada RFC recebe um número próprio, pelo que o RFC 2606 é o documento a que pode recorrer quando quiser a razão oficial pela qual esses domínios de exemplo estão fora do mercado.

Um documento posterior, o RFC 6761, publicado em 2013, especificou como o software e a infraestrutura da Internet devem tratar nomes com um propósito especial, o que abrange os domínios de exemplo e os nomes abaixo deles. A vantagem é que nós editores podemos colocar suporte@example.com, api.example.com ou router.example.org num guia sem verificar quem é o proprietário do domínio ou preocupar-nos com o destino do link daqui a cinco anos.

Os exemplos continuam a parecer realistas, mas ninguém pode comprar o domínio mais tarde e transformar documentação inofensiva num desvio para um casino, página de phishing, loja ou blogue pessoal.

O perigo dos domínios falsos

O argumento para reservar o example.com faz mais sentido se imaginar que estávamos a escrever um tutorial de redes sem ele. Precisamos de um domínio para um comando de exemplo, então inventamos onossoservidordeteste.com e seguimos em frente. Talvez ninguém o possua quando o artigo for publicado e, na altura, não há razão para pensar duas vezes.

Depois passam cinco anos e alguém compra o domínio. Agora tem livros antigos, publicações em fóruns, scripts, ficheiros de configuração e comandos copiados a apontar para um servidor real controlado por alguém que nós nunca soubemos que existia.

O RFC 2606 identificou exatamente este tipo de problema. O software de teste pode escapar do seu ambiente pretendido, os exemplos são copiados para código de produção e um nome aparentemente falso pode eventualmente colidir com uso real ou com a marca de outra pessoa.

Isto é fácil de imaginar, dada a frequência com que as pessoas copiam comandos. Uma linha como curl https://api.example.com/status pode permanecer na documentação durante anos. Se o autor tivesse usado um domínio inventado aleatoriamente, um futuro proprietário poderia transformar esse exemplo em tráfego de rede real. O example.com evita essa confusão porque o nome permanece dentro do espaço de nomes reservado.

Nomes fora do mercado

O RFC 2606 foi além dos três domínios de exemplo familiares. Também reservou quatro domínios de topo inteiros, as terminações à direita de um endereço web, como .com, .net ou .org, para utilizações técnicas específicas.

Nome reservado Utilização pretendida .example Documentação e exemplos .test Teste de software e configurações de DNS .invalid Nomes deliberadamente inválidos .localhost Endereços destinados a referir-se ao seu próprio computador

Pense em domínios como loja.example, estragado.invalid e qualquer coisa terminada em .test como o património fantasma da Internet. Estão seguramente no registo de Nomes de Domínio de Uso Especial da IANA, completamente fora do mercado e bloqueados a compradores ansiosos.

O example.com é um pouco diferente porque, na verdade, resolve para uma página web ativa. A IANA mantém lá um site muito simples explicando porque é que o domínio existe. Parece o parque perfeito para testar a sua aplicação mais recente, mas construir o seu projeto à volta dele é uma armadilha.

A IANA afirma que o serviço é oferecido numa base de melhor esforço e avisa especificamente os programadores para não dependerem dele. Em setembro de 2024, também deixou de aceitar vários métodos HTTP, incluindo POST, PUT, DELETE e PATCH. As aplicações web usam normalmente esses métodos para submeter, atualizar ou remover dados. De facto, experimente um desses métodos agora e o servidor bloqueia-o com um erro HTTP 405 “Method Not Allowed“.

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