Pilotos fotografam OVNI sobre o Ohio que não aparecia no radar

Dois pilotos que sobrevoavam o estado norte-americano do Ohio relataram um encontro com um objeto prateado, de forma semelhante a uma cápsula, que não conseguiam identificar. Contactaram o controlo de tráfego aéreo, mas, segundo o relato, receberam uma resposta inesperada: não havia qualquer objeto visível no radar naquela zona.

O episódio ocorreu a 16 de agosto e foi divulgado pelo National UFO Reporting Center (NUFORC) a 26 de outubro. Um dos pilotos conseguiu fotografar o objeto com o telefone, embora a imagem tenha sido captada quando este já se encontrava a uma distância considerável.

Um objeto metálico a mais de 13 mil metros de altitude

Segundo o testemunho recolhido pelo investigador Ben Hansen, do NUFORC, o avião voava a cerca de 12 500 metros de altitude, pelas 20 horas locais, quando se aproximou de uma zona de trovoada. As nuvens atingiam aproximadamente 16 800 metros.

A tripulação decidiu atravessar uma abertura entre as nuvens. Foi nessa altura que um dos pilotos, identificado apenas como “J”, avistou um objeto ligeiramente acima da trajetória do avião.

O piloto descreveu uma superfície prateada, muito refletora, semelhante a metal polido. O objeto teria uma forma uniforme de cápsula, sem vincos ou estreitamento nas extremidades, e estaria a cerca de 13 100 metros de altitude.

Na sua estimativa, teria pelo menos nove metros de altura. Contudo, tanto as dimensões como a distância e a altitude do objeto resultam da avaliação visual da testemunha, não de medições independentes.

O encontro durou cerca de dois minutos

Inicialmente, o objeto pareceu quase imóvel. Ao aproximarem-se, os pilotos ficaram com a impressão de que se deslocava em sentido contrário, passando pelo lado esquerdo do avião.

J comparou a experiência ao cruzamento com outra aeronave. Essa perceção, por si só, não permite determinar o movimento real do objeto, sobretudo sem dados que confirmem a sua distância.

O encontro terá durado aproximadamente dois minutos. De acordo com as informações de voo fornecidas posteriormente pelo piloto, o avião seguia a cerca de 610 km/h.

A fotografia foi tirada depois da passagem, quando J calculava que o objeto já estaria cerca de 11 quilómetros atrás da aeronave. O piloto salientou que a descrição detalhada correspondia à observação anterior, feita a uma distância menor.

Nada no radar ou no sistema anticolisão

Cerca de um minuto após o primeiro avistamento, a tripulação contactou o centro de controlo de tráfego aéreo de Cleveland para perguntar se existiam aviões ou balões meteorológicos nas proximidades.

Segundo o relato, não surgia qualquer indicação no sistema anticolisão do avião nem na aplicação de acompanhamento de voos utilizada pelo piloto. Os controladores terão igualmente informado que não detetavam tráfego na posição indicada.

O NUFORC afirma ter confirmado que a Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos (FAA) não detetou o objeto no radar e que não encontrou correspondências em bases de dados de lançamentos previstos de balões.

Ainda assim, a ausência nestes sistemas não demonstra uma origem extraordinária. As aplicações de acompanhamento de voos, os sistemas anticolisão e os radares têm capacidades e limitações diferentes.

Poderia tratar-se de um balão?

Um balão meteorológico foi uma das primeiras hipóteses consideradas pelo piloto. Contudo, a forma regular e a ausência de uma extremidade mais estreita levaram-no a questionar essa explicação.

J também associou o objeto à zona de trovoada e perguntou como poderia um balão resistir àquelas condições. Segundo o testemunho, o próprio avião enfrentou turbulência moderada e formação de gelo nos motores ao entrar nas nuvens.

O investigador Ben Hansen considerou que a descrição colocava dificuldades à hipótese de um balão. Porém, o relato apresentado não permite excluir essa possibilidade nem identificar conclusivamente o objeto.

Um mistério com implicações para a segurança aérea

O NUFORC aproveitou o caso para criticar a forma como estes relatos são recebidos. Numa gravação referida pela organização, um controlador terá brincado com a apresentação de um relatório, pedindo aos pilotos que incluíssem a cor do extraterrestre.

Para a organização, este tipo de reação pode desencorajar a comunicação de ocorrências relevantes para a segurança aérea.

Esse é o ponto central do caso: independentemente da sua origem, um objeto nas proximidades de uma aeronave merece atenção. OVNI significa apenas objeto voador não identificado. Não significa nave extraterrestre. Neste episódio, permanece por esclarecer o que os pilotos observaram.