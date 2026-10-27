Cartão brancário: detetou no extrato um pagamento que não fez?

Detetou um pagamento que não fez no extrato bancário? O Banco de Portugal explica como deve agir perante uma utilização indevida do cartão, quais os seus direitos e porque é importante comunicar rapidamente qualquer suspeita de fraude.

As compras online fazem parte do quotidiano de muitos consumidores, mas a utilização indevida dos dados de um cartão bancário continua a representar um risco. Basta detetar um movimento desconhecido na conta para surgir a dúvida: alguém conseguiu aceder aos dados do cartão? E será possível recuperar o dinheiro?

O que fazer quando deteta uma compra que não autorizou?

Se identificar um pagamento que não reconhece, deve começar por contactar o banco ou a entidade emissora do cartão. Não deve esperar por novos movimentos para comunicar a situação.

Eis os principais passos a seguir:

1. Contactar imediatamente o banco

Utilize os contactos oficiais da instituição bancária, disponíveis na aplicação, no site oficial ou no verso do cartão, se estiver na sua posse. Explique que detetou uma operação que não autorizou e siga as instruções fornecidas.

2. Bloquear o cartão, se necessário

Se suspeitar que os dados do cartão foram comprometidos, peça o seu bloqueio e informe-se sobre a possibilidade de emissão de um novo cartão. Se a aplicação bancária permitir bloquear temporariamente o cartão, essa funcionalidade também poderá ser útil enquanto esclarece a situação.

3. Contestar a operação

Apresente uma reclamação formal junto do banco, identificando o pagamento em causa. Indique a data, o montante e o comerciante que aparece no extrato. Guarde o comprovativo da comunicação e o número do processo, caso exista.

4. Reunir provas e acompanhar o processo

Guarde notificações recebidas, mensagens, comprovativos de pagamentos e capturas de ecrã dos movimentos relevantes. Estes elementos podem ajudar a esclarecer o sucedido e a fundamentar a contestação.

5. Apresentar queixa às autoridades, se houver suspeita de fraude

Quando existirem indícios de utilização fraudulenta do cartão, poderá também apresentar queixa junto da PSP, da GNR ou da Polícia Judiciária.

Quem paga o dinheiro retirado indevidamente?

Uma das principais dúvidas dos consumidores diz respeito à responsabilidade pelos pagamentos que não autorizaram.

De acordo com as regras divulgadas pelo Banco de Portugal, quando ocorrem operações não autorizadas antes de o titular comunicar a perda, o roubo ou a apropriação indevida do cartão, este pode ter de suportar as perdas até ao limite de 50 euros, desde que se verifiquem as condições legais aplicáveis.

Existem, contudo, exceções importantes. Este limite não protege o titular quando existe atuação fraudulenta da sua parte ou negligência grave, podendo também aplicar-se regras específicas consoante as circunstâncias.

Depois de comunicar a situação ao banco, o titular não é, em regra, responsável pelas operações não autorizadas realizadas posteriormente, salvo situações legalmente previstas, como a atuação fraudulenta do próprio titular.

O consumidor tem ainda direito à correção de operações não autorizadas, desde que cumpra os requisitos e os prazos aplicáveis. O Banco de Portugal indica que estas situações devem ser comunicadas sem atraso injustificado e dentro de um prazo máximo de 13 meses após a data do débito.

É importante sublinhar que a responsabilidade pelo pagamento não deve ser determinada apenas pelo facto de o titular ter ou não o cartão fisicamente consigo. Os dados podem ter sido comprometidos mesmo quando o cartão nunca saiu da sua posse.