Como é que um ficheiro ZIP ocupa menos espaço sem perder informação?

Os ficheiros ZIP juntam vários ficheiros num só e ainda reduzem o espaço que ocupam, graças a um algoritmo de compressão que elimina informação repetida. Mas como funciona esta “magia”?

Um ficheiro ZIP faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, agrupa vários ficheiros num só, como se colocasse uma pasta inteira dentro de uma caixa, o que facilita guardar, enviar e partilhar. Depois, comprime o conteúdo, ou seja, faz com que ocupe menos espaço de armazenamento. Mas como?

O truque de substituir repetições

Os ficheiros têm muita informação repetida, e o ZIP aproveita isso. Imagine um texto em que a frase “Bom dia, como está?” aparece 100 vezes. Em vez de a escrever sempre por extenso, o programa dá-lhe o código “1” e escreve apenas “1” em cada ocorrência. No fim, junta uma pequena legenda a indicar que “1” significa “Bom dia, como está?”.

O computador faz algo semelhante. Se uma sequência de 26 caracteres, como o alfabeto inteiro, surgir 100 vezes, é trocada por um único símbolo. Cada troca poupa 25 caracteres, o que dá 2500 caracteres a menos no total.

E como se recupera o original?

Quando extrai o ficheiro, o programa consulta a legenda e troca cada “1” pela sequência original. O ficheiro volta exatamente ao estado inicial, sem perder um único dado. É por isso que se chama compressão sem perdas, ao contrário do que acontece com formatos como JPG ou MP3, que descartam alguma informação para ficarem mais pequenos.

O que acontece na prática

Esta explicação é uma simplificação. O ZIP usa normalmente o algoritmo Deflate, que combina duas técnicas.

A primeira dispensa a legenda fixa. À medida que lê o ficheiro, sempre que encontra algo que já apareceu antes, deixa apenas uma indicação do género “repete o que escrevi há 200 caracteres, durante 30 caracteres”.

A segunda atribui códigos curtos aos símbolos mais comuns e códigos longos aos mais raros, tal como o código Morse dá o sinal mais curto à letra E.

Nem todos os ficheiros encolhem por igual

Documentos de texto, folhas de cálculo e código têm muita repetição, por isso encolhem bastante. Já as fotografias JPG, as músicas MP3 e os vídeos MP4 foram previamente comprimidos, pelo que há pouco para eliminar e o ZIP quase não faz diferença.

O espaço de armazenamento e a largura de banda custam dinheiro. Um ficheiro mais pequeno ocupa menos espaço nos servidores, demora menos a descarregar e consome menos dados.

Para uma empresa que movimenta milhões de ficheiros, a poupança é enorme. Para si, significa envios mais rápidos e mais espaço livre no disco.

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