Não se deixe enganar! Descubra 5 mitos sobre a privacidade online

A maioria das pessoas não leva suficientemente a sério a sua exposição na Internet. A Privacidade online refere-se à proteção de dados que são partilhados através da WWW (World Wide Web). Todos sabem que as empresas tecnológicas recolhem esses dados, mas ainda existem alguns conceitos errados que devem ser descobertos e compreendidos.

Portanto, trazemos hoje 5 deles para que não se deixe enganar.

1. Ninguém se importa com o que faz online

Pensar que ninguém quer saber o que fazemos online é completamente errado. Tudo o que se faz na Internet é importante. Os termos de pesquisa que utiliza, as páginas web que visita, e as escolhas que faz, desempenham um papel naquilo a que está a ser exposto.

Provavelmente já lhe aconteceu várias vezes: menciona um produto ou um evento próximo a um amigo, e depois vê um anúncio relacionado com o mesmo, mais tarde, no dia.

Isto não significa necessariamente que os meios de comunicação social como o Facebook estejam a ouvir as suas conversas e a mostrar anúncios com base no que diz - eles recolhem tantos dados sobre si que não têm necessidade de o fazer, mesmo que pudessem.

Com base no que sabem sobre si, os algoritmos das gigantes da tecnologia não podem prever os seus próximos passos, mas na realidade influenciar e manipular o seu comportamento. De facto, os seus dados são tão valiosos para eles que se situam no centro das suas estratégias de negócio. Portanto, sim, todos se preocupam com o que faz online.

2. Segurança e Privacidade são a mesma coisa

Quando alguém descreve um produto ou serviço como seguro e encriptado, a maioria das pessoas assume que isto também implica que o mesmo produto ou serviço seja privado. Mas, na realidade, não é esse o caso. A segurança não é, de todo, igual à privacidade.

Por exemplo, o Gmail da Google é perfeitamente seguro. Nunca sofreu uma violação grave, e protege os utilizadores com um protocolo de encriptação sólido e seguro chamado Transport Layer Security (TLS). Mas está longe de ser privado. O Google recolhe todo o tipo de dados sobre si, e personaliza automaticamente os anúncios com base no que sabe. Basicamente, existem alternativas ao Gmail centradas na privacidade por uma razão.

Resumidamente, existem muitos serviços online que são seguros, mas longe de serem privados. E embora seja verdade que a segurança e a privacidade andam de mãos dadas, não são definitivamente a mesma coisa.

3. As empresas têm de respeitar a minha privacidade se assim o disserem

Respeitamos a sua privacidade e estamos empenhados em proteger os seus dados.

Vê slogans como este a toda a hora, certo? Na maioria das vezes, estas declarações significam o que quer que a equipa jurídica que as proferiu queira.

Se quer realmente saber como é que uma dada empresa está a tratar os seus dados pessoais, precisa de ler atentamente os seus termos de serviço e política de privacidade. E mesmo isso, por vezes, não é suficiente, sendo que a maioria desses documentos são difíceis de ler, são enormes, e estão cheios de cláusulas de desresponsabilização cuidadosamente redigidas que se destinam a proteger uma empresa de processos judiciais.

Escusado será dizer que poucos são os que têm tempo para analisar uma política de privacidade de 10 páginas antes de descarregar uma aplicação, mas é sempre uma boa ideia fazer um pouco de pesquisa sobre um produto ou um serviço antes de o utilizar. Evidentemente, é também fundamental compreender como funciona a privacidade dos dados e ser proativo na proteção dos mesmos.

4. Não posso ser identificado se não partilhar informação pessoal

Mesmo aqueles que não são muito cuidadosos com a sua privacidade online gostariam de não partilhar informações pessoais tais como a sua morada, nome, número de telefone, ou detalhes de conta bancária com estranhos. Mas pode ser identificado se não partilhar informações sobre si através da Internet? Sim, pode.

Praticamente todas as pessoas que utilizam a Internet podem ser identificadas através da correspondência de dados anonimizados com informações disponíveis ao público. Na prática, já tem o que é conhecido como impressão digital, ou informação única sobre o seu dispositivo, sistema, e browser que o separa dos outros.

Evitar aplicações invasivas, utilizar um browser privado, e esconder o seu verdadeiro endereço IP com uma VPN pode certamente ajudar a proteger contra a impressão digital, mas é importante ter em mente que pode ser identificado, por mais cuidadoso que seja.

5. Se não tiver feito nada de errado, não tem nada a esconder

Qual é o mal de abdicar voluntariamente de alguma privacidade para utilizar um produto digital sem custos? Esta é uma questão perfeitamente legítima que personifica um sentimento partilhado por muitos: se não fez nada de errado, não tem nada a esconder.

Independentemente da sua posição filosófica, existem enormes riscos de cibersegurança associados a violações de privacidade, a começar pelo roubo de identidade e fraude. A ideia de que não há problema em colocar os seus dados nas mãos de uma corporação irresponsável ou de um governo autoritário é simplesmente errada, independentemente da forma como olhe para ela.

Privacidade online: Tome medidas para a proteger

Os dados são recolhidos de si por uma razão: são extremamente valiosos. Pode desistir desses dados (e da sua privacidade juntamente com eles), ou tomar medidas para os proteger. Mas mesmo nesta era de vigilância omnipresente e interligação global, há coisas que pode fazer para se proteger a si próprio e às suas informações pessoais - tudo se resume a cultivar hábitos seguros, porque a privacidade online também se resume a saber o que não se deve fazer.

